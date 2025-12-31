三大法人封關轉賣超65億！2025年狠砍6416億 台股卻狂飆近6千點

2025年台股封關日演繹精彩大結局！大盤收在28,963.6點、刷新歷史收盤新高，盤中更一度觸及29,009點。權王台積電（2330）以1,550元新天價登頂，單日貢獻大盤246點。儘管行情火熱，三大法人卻終止連7買，反手調節65.36億元，為創高行情增添一絲審慎氣氛。

統計三大法人31日操作情況，外資及陸資賣超5.19億元，投信賣超26.55億元；自營商合計賣超33.62億元，其中自行賣超2.43億元、避險賣超31.2億元。

統計全年表現，2025年大盤指數累計上漲5928.5點、漲幅25.74%，年線連三紅；第四季上漲3143.06點、漲幅12.17%，季線連三紅；12月單月也上漲1337.12點、漲幅4.84%，月線由黑翻紅，呈現穩健多頭格局。

統計2025年，三大法人賣超6,416.84億元，包括：外資及陸資累計賣超5,995.1億元，投信買超1,060.34億元，自營商合計賣超1,482.09億元。

今日盤面以電子族群最受法人青睞。群創（3481）以17.05元收盤、漲4.6%，成交量噴出93萬張，成交值159.09億元，為人氣最旺股之一。封測與記憶體族群同樣活躍，京元電子（2449）、威剛（3260）、華星光（4979）及旺宏（2337）等同步上漲，反映資金明顯偏好電子相關題材。

觀察成交值排行，除了台積電仍居第一，群聯（8299）成交值196.87億元、群創159.09億元，京元電子157.39億元，威剛157.02億元，顯示資金集中在電子權值及高人氣族群。另一特色是高價股與中低價股同步表現，呈現價量齊揚。

展望2026元月行情，市場焦點將轉向1月中旬的台積電法說會及CES消費電子大展。在台積電2奈米量產里程碑與AI需求持續引爆下，封關日的「賣超」是否在為元月的重新布局預留銀彈，值得著墨。