快訊

護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

三大法人封關轉賣超65億！2025年狠砍6416億 台股卻狂飆近6千點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

2025年台股封關日演繹精彩大結局！大盤收在28,963.6點、刷新歷史收盤新高，盤中更一度觸及29,009點。權王台積電（2330）以1,550元新天價登頂，單日貢獻大盤246點。儘管行情火熱，三大法人卻終止連7買，反手調節65.36億元，為創高行情增添一絲審慎氣氛。

⭐2025總回顧

統計三大法人31日操作情況，外資及陸資賣超5.19億元，投信賣超26.55億元；自營商合計賣超33.62億元，其中自行賣超2.43億元、避險賣超31.2億元。

統計全年表現，2025年大盤指數累計上漲5928.5點、漲幅25.74%，年線連三紅；第四季上漲3143.06點、漲幅12.17%，季線連三紅；12月單月也上漲1337.12點、漲幅4.84%，月線由黑翻紅，呈現穩健多頭格局。

統計2025年，三大法人賣超6,416.84億元，包括：外資及陸資累計賣超5,995.1億元，投信買超1,060.34億元，自營商合計賣超1,482.09億元。

今日盤面以電子族群最受法人青睞。群創（3481）以17.05元收盤、漲4.6%，成交量噴出93萬張，成交值159.09億元，為人氣最旺股之一。封測與記憶體族群同樣活躍，京元電子（2449）、威剛（3260）、華星光（4979）及旺宏（2337）等同步上漲，反映資金明顯偏好電子相關題材。

觀察成交值排行，除了台積電仍居第一，群聯（8299）成交值196.87億元、群創159.09億元，京元電子157.39億元，威剛157.02億元，顯示資金集中在電子權值及高人氣族群。另一特色是高價股與中低價股同步表現，呈現價量齊揚。

展望2026元月行情，市場焦點將轉向1月中旬的台積電法說會及CES消費電子大展。在台積電2奈米量產里程碑與AI需求持續引爆下，封關日的「賣超」是否在為元月的重新布局預留銀彈，值得著墨。

台積電 三大法人 台股

延伸閱讀

封關日台積電衝1,550元新天價 市值破40兆大關

台股創高封關秀！群創FOPLP量產點火族群、欣銓亮燈最吸睛

00992A掛牌首日寫驚奇！單日漲幅近1.07%、刷新主動式ETF3項歷史紀錄

成也台積、敗也台積？外資調節轉空恐「均貧」 專家：分散配置才能活得久

相關新聞

封關日登歷史新高！台股2025年飆漲5928點 平均每戶股民樂賺149萬

台股2025年今天封關，加權指數終場以28963.6點作收，登上歷史新高，全年大漲5928.5點，超越2024年上漲51...

三大法人封關轉賣超65億！2025年狠砍6416億 台股卻狂飆近6千點

2025年台股封關日演繹精彩大結局！大盤收在28,963.6點、刷新歷史收盤新高，盤中更一度觸及29,009點。權王台積...

AI伺服器代工後...下波決戰點是機器人？專家：廣達或許有望超車緯創

隨著AI快速發展，在AI模型大比拚之下，AI伺服器已成為全球資料中心最關鍵的資本支出項目。在這場AI代工競賽中，緯創(3231)成為近年最耀眼的明星股，2024年營收超越仁寶(2324)，2025年累計前十一個月營收再度超車廣達(2382)，成為AI伺服器代工市場中最明顯的贏家。在客戶需求快速變動、產品複雜度持續提高的情況下，代工廠的核心課題始終圍繞在如何即時調度產線、穩定良率並準時出貨。AI伺服器需求的快速放量，讓代工廠多年來的布局逐步開花結果，但代工的核心價值並未因此改變，競爭焦點仍回到誰能最快回應客戶需求、最快拉出產線、最快完成量產，在良率與效率上，絲毫不能馬虎。

新年股票怎麼選？2026年AI繼續橫著走 5檔台股外資最愛

展望2026年，各外資最新的投資展望一致按讚AI，包括摩根大通（小摩）、瑞銀、高盛、滙豐、摩根士丹利（大摩）等證券，均一...

2025封關日台股成功衝上2萬9！全年漲幅逾25％ 台積市值破40兆

2025年台股封關，歡樂創新高，盤中指數最已衝破2萬9千點歷史大關，最高來到2萬9009點，收盤指數2萬8963點，一樣...

2025台股飆漲5,928點亮麗封關 2026迎向3萬點里程碑

台股31日收盤上漲256.47點，終場以28,963.60點作收，成交量5,361.07億元；台股今日盤中衝過29,00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。