2025封關日台股成功衝上2萬9！全年漲幅逾25％ 台積市值破40兆

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
2025年封關日，台股成功衝上2萬9千點，全年漲幅逾25％。圖／本報系資料照片
2025年封關日，台股成功衝上2萬9千點，全年漲幅逾25％。圖／本報系資料照片

2025年台股封關，歡樂創新高，盤中指數最已衝破2萬9千點歷史大關，最高來到2萬9009點，收盤指數2萬8963點，一樣刷新歷史紀錄，指數上漲256點，漲幅0.89％，成交量放大至5361億元。台積電也在今年封關日股價飆上1550元，市值衝破40兆元大關，再為台股寫歷史。

⭐2025總回顧

台股封關日激情演出，早盤雖然開低但強勢走高，並奮勇嚴叩關2萬9千點，K線也在歷史高檔區畫出長紅K，技術線型繼續多頭排列。

資深分析師許博傑表示，台股在外資放假時還創新高，顯示內資對台股信心滿滿，台積電股價創新高則預示來年AI趨勢不變，同時，台幣近期呈現緩升走勢，代表外資沒跑，市場對於2026年美國聯準會的降息預期保持樂觀，近期貴金屬走勢創高，暗示未來美元將呈現相對弱勢。

盤面上除了台積電創新高，記憶體模組類股也表現強勁，主要受惠於記憶體報價上漲，以及群聯公布的11月單月獲利達7.9元，這大幅提升了市場對科技股未來獲利成長的想像空間。此外，台達電、鴻海、聯發科、日月光等AI相關股票也呈現輪動上漲的態勢。

台積電 台股

2025台股飆漲5,928點亮麗封關 2026迎向3萬點里程碑

台股31日收盤上漲256.47點，終場以28,963.60點作收，成交量5,361.07億元；台股今日盤中衝過29,00...

AI伺服器代工後...下波決戰點是機器人？專家：廣達或許有望超車緯創

隨著AI快速發展，在AI模型大比拚之下，AI伺服器已成為全球資料中心最關鍵的資本支出項目。在這場AI代工競賽中，緯創(3231)成為近年最耀眼的明星股，2024年營收超越仁寶(2324)，2025年累計前十一個月營收再度超車廣達(2382)，成為AI伺服器代工市場中最明顯的贏家。在客戶需求快速變動、產品複雜度持續提高的情況下，代工廠的核心課題始終圍繞在如何即時調度產線、穩定良率並準時出貨。AI伺服器需求的快速放量，讓代工廠多年來的布局逐步開花結果，但代工的核心價值並未因此改變，競爭焦點仍回到誰能最快回應客戶需求、最快拉出產線、最快完成量產，在良率與效率上，絲毫不能馬虎。

台灣今年IPO募資金額1117億元 較去年倍增

2025年全球資本市場不僅股市表現亮眼，IPO（首次公開發行）市場同步顯著復甦，全球IPO件數至11月止有1014件，募...

成也台積、敗也台積？外資調節轉空恐「均貧」 專家：分散配置才能活得久

全民投資台積電，已讓台股與單一公司命運緊密綁在一起。雖然台積電股價創高、市值逼近40兆元，推升台股總市值突破92兆，但結構過度集中也意味著風險同步放大。 外資與ETF資金高度連動，使指數漲跌幾乎等同台積電的波動。當半導體進入修正或主力調節，整體市場將面臨系統性震盪... 進入2025年年底，台股總市值持續改寫歷史新高，根據證交所統計，截至12月24日，上市公司總市值來到92.4兆元，較年初73兆元，竟然也默默增加將近20兆元。 別忘記這可是在四月關稅戰之後的上漲，而且漲勢幾乎是由權值股主導，其中台積電一檔就佔比超過四成市值權重，等於台股的上漲結構已經出現明顯集中化。換句話說，台股看似百花齊放，其實多數的上漲力道，仍繫於半導體龍頭的榮枯。

台股封關日 台積電衝1,550元歷史新高、市值突破40兆 台股同創新高

台股31日封關，大盤指數及台積電早盤雙雙創下歷史新高，台積電ADR周二下跌0.5%，拖累台積電以1,520元平盤開出，股...

