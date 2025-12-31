2025封關日台股成功衝上2萬9！全年漲幅逾25％ 台積市值破40兆

2025年台股封關，歡樂創新高，盤中指數最已衝破2萬9千點歷史大關，最高來到2萬9009點，收盤指數2萬8963點，一樣刷新歷史紀錄，指數上漲256點，漲幅0.89％，成交量放大至5361億元。台積電也在今年封關日股價飆上1550元，市值衝破40兆元大關，再為台股寫歷史。

台股封關日激情演出，早盤雖然開低但強勢走高，並奮勇嚴叩關2萬9千點，K線也在歷史高檔區畫出長紅K，技術線型繼續多頭排列。

資深分析師許博傑表示，台股在外資放假時還創新高，顯示內資對台股信心滿滿，台積電股價創新高則預示來年AI趨勢不變，同時，台幣近期呈現緩升走勢，代表外資沒跑，市場對於2026年美國聯準會的降息預期保持樂觀，近期貴金屬走勢創高，暗示未來美元將呈現相對弱勢。

盤面上除了台積電創新高，記憶體模組類股也表現強勁，主要受惠於記憶體報價上漲，以及群聯公布的11月單月獲利達7.9元，這大幅提升了市場對科技股未來獲利成長的想像空間。此外，台達電、鴻海、聯發科、日月光等AI相關股票也呈現輪動上漲的態勢。