2025台股飆漲5,928點亮麗封關 2026迎向3萬點里程碑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股31日收盤上漲256.47點，終場以28,963.60點作收，成交量5,361.07億元；台股今日盤中衝過29,000點關卡，達到29,009.91點；2025年大漲5,928.5點亮麗封關。台積電（2330）收盤價1,550元，上漲30元，漲幅1.97%。台積電與大盤指數同創新高。富邦投顧董事長陳奕光表示，2026年攻上3萬點將再創台股新里程碑，不過，要留意慶祝行情時的短線波動恐加大。

今日成交金額大且走高為：群聯（8299）、群創（3481）、威剛（3260）、京元電子（2449）、華星光（4979）、旺宏（2337）、定穎投控（3715）、十銓（4967）及創意（3443）；成交金額大且疲軟者則為：富喬（1815）、華通（2313）、至上（8112）、期元大道瓊白銀（00738U）、南茂（8150）、穎崴（6515）、信驊（5274）、第一銅（2009）及鴻勁（7769）。

第一金投顧表示，AI仍是 2026 年的成長主旋律，選股仍以有成長動能的產業為主，目前以AI相關展望最明確，成長性也最好，2026年有成長動能的企業將是資金持續關注的對象；其他消費性產品，例如，PC及手機，雖然2026年可能有換機潮，但仍需觀察總體經濟景氣及消費者預算的變化而定，惟有AI，特別是伺服器相關，隨著AI應用資料運算及傳輸量更大，應用上更加成熟，在雲端服務供應商持續加大資本支出情況下，相關供應鏈將持續受惠。

中長期而言，以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注，對AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，包括IC設計、PC/NB/Server 組裝、光通訊；IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠；還有手機晶片 IC、PC 週邊 IC 也間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升；光通訊由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成長。

傳產股短線則可留意運動休閒、水泥等表現強勁之族群，中長線仍舊為原物料、車用、綠能重電成長股。選股依舊回歸基本面，有獲利成長的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成長潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股；長線聚焦持續成長產業趨勢，以及季報年報等基本面選股，有拉回再作長線布局，並嚴控持股水位與風險。

