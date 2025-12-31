快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

高潮迭起變調曲 群益投顧：2026年金融市場譜出三重奏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2026年，全球金融市場關注三大變數的交錯影響，猶如一首高潮迭起的三重奏，主旋律來自美國期中選舉、美國聯準會（Fed）主席改選，以及人工智慧（AI）技術的加速發展。這三股力量將深刻影響股市、債市與匯市的脈動，為全球投資人帶來挑戰與機會。

⭐2025總回顧

首先，美國期中選舉預計於2026年11月舉行，將重塑國會的權力結構。如果出現政黨翻轉或分裂政府的局勢，將對稅制改革、基礎建設、科技監管等政策造成轉折。例如，若共和黨維持國會主導權，推動減稅與放鬆監管，有利傳統產業與能源股；反之，若民主黨取得國會多數席，對大型科技公司與金融業的監管恐將提高，也可能杯葛共和黨政策，市場波動性將升高。群益認為，為爭取選票，預期川普政府將採取更多民生優惠及放鬆監管等利多政策，原先施行嚴格的關稅政策也將逐步退縮，有利物價逐步走低。

其次，聯準會主席的改選也備受關注。Powell的Fed主席任期將於2026年5月15日結束，川普總統預計於2026年初任命新主席，將影響市場對利率政策的預期。預期新主席將傾向「鴿派」政策，若能成功整合FOMC票委意見，搭配美國物價可望逐步走低之趨勢，2026年可望迎來更大降息空間，在美國經濟維持成長、企業獲利持續攀高情況下，降息趨勢將推升股市表現。

第三個核心變數，是市場對AI投資有否泡沫的擔憂。自2023年ChatGPT與相關生成式AI工具掀起技術浪潮以來，AI基礎建設猶如軍備擴張，且各項AI應用持續落地，AI成功導入製造、醫療、教育等各行各業，其對生產力的提升無庸置疑，但與此同時，高額投資/交叉投資的背後，能否帶動營收與獲利同步增長，成為財報季投資人以放大鏡觀察的焦點，若未能持續超越預期，市場將以股價巨幅修正立即回報。

綜合來看，2026年的股市有望受惠於AI應用落地與政策穩定所帶來的成長預期，但也將同步承擔政治與利率不確定性的風險。債市方面，若聯準會立場轉向寬鬆，將有利於中長天期債券價格反彈。然而，若通膨壓力未解、政府赤字擴大，則債券殖利率可能維持高檔震盪。至於匯市，美元的走勢仍取決於利差變化與避險情緒。若美國降息幅度高於預期，美元走弱，則全球風險偏好回升，新興市場貨幣可能受益；但若政治與金融不確定性升高，美元仍將維持避險優勢。

2026年金融市場將由政治、政策與科技三大變數共同塑形。在多重變奏之下，投資人更需靈活調整配置、關注總體環境變化，以因應這首高潮與轉折並存的金融交響曲。

美國聯準會 新興市場 AI

延伸閱讀

棒球／國際大學菁英賽2026年開打 美日台韓4隊交鋒

共軍環台軍演 美議員批破壞和平、魯莽行為無法接受

共軍環台軍演 分析：時機考量引發美國最低限度回應

聯準會12月會議紀要：官員對降息決策存明顯分歧

相關新聞

2025台股飆漲5,928點亮麗封關 2026迎向3萬點里程碑

台股31日收盤上漲256.47點，終場以28,963.60點作收，成交量5,361.07億元；台股今日盤中衝過29,00...

AI伺服器代工後...下波決戰點是機器人？專家：廣達或許有望超車緯創

隨著AI快速發展，在AI模型大比拚之下，AI伺服器已成為全球資料中心最關鍵的資本支出項目。在這場AI代工競賽中，緯創(3231)成為近年最耀眼的明星股，2024年營收超越仁寶(2324)，2025年累計前十一個月營收再度超車廣達(2382)，成為AI伺服器代工市場中最明顯的贏家。在客戶需求快速變動、產品複雜度持續提高的情況下，代工廠的核心課題始終圍繞在如何即時調度產線、穩定良率並準時出貨。AI伺服器需求的快速放量，讓代工廠多年來的布局逐步開花結果，但代工的核心價值並未因此改變，競爭焦點仍回到誰能最快回應客戶需求、最快拉出產線、最快完成量產，在良率與效率上，絲毫不能馬虎。

成也台積、敗也台積？外資調節轉空恐「均貧」 專家：分散配置才能活得久

全民投資台積電，已讓台股與單一公司命運緊密綁在一起。雖然台積電股價創高、市值逼近40兆元，推升台股總市值突破92兆，但結構過度集中也意味著風險同步放大。 外資與ETF資金高度連動，使指數漲跌幾乎等同台積電的波動。當半導體進入修正或主力調節，整體市場將面臨系統性震盪... 進入2025年年底，台股總市值持續改寫歷史新高，根據證交所統計，截至12月24日，上市公司總市值來到92.4兆元，較年初73兆元，竟然也默默增加將近20兆元。 別忘記這可是在四月關稅戰之後的上漲，而且漲勢幾乎是由權值股主導，其中台積電一檔就佔比超過四成市值權重，等於台股的上漲結構已經出現明顯集中化。換句話說，台股看似百花齊放，其實多數的上漲力道，仍繫於半導體龍頭的榮枯。

台股封關日 台積電衝1,550元歷史新高、市值突破40兆 台股同創新高

台股31日封關，大盤指數及台積電早盤雙雙創下歷史新高，台積電ADR周二下跌0.5%，拖累台積電以1,520元平盤開出，股...

記憶體指標股續強！台股早盤漲逾百點、再創歷史新高 台積電開平盤

台股31日開盤指數上漲16.36點，開盤指數為28,723.49點，最高來到28,860.87，再創歷史新高。台積電（2...

台灣今年IPO募資金額1117億元 較去年倍增

2025年全球資本市場不僅股市表現亮眼，IPO（首次公開發行）市場同步顯著復甦，全球IPO件數至11月止有1014件，募...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。