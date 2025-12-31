高潮迭起變調曲 群益投顧：2026年金融市場譜出三重奏

2026年，全球金融市場關注三大變數的交錯影響，猶如一首高潮迭起的三重奏，主旋律來自美國期中選舉、美國聯準會（Fed）主席改選，以及人工智慧（AI）技術的加速發展。這三股力量將深刻影響股市、債市與匯市的脈動，為全球投資人帶來挑戰與機會。

首先，美國期中選舉預計於2026年11月舉行，將重塑國會的權力結構。如果出現政黨翻轉或分裂政府的局勢，將對稅制改革、基礎建設、科技監管等政策造成轉折。例如，若共和黨維持國會主導權，推動減稅與放鬆監管，有利傳統產業與能源股；反之，若民主黨取得國會多數席，對大型科技公司與金融業的監管恐將提高，也可能杯葛共和黨政策，市場波動性將升高。群益認為，為爭取選票，預期川普政府將採取更多民生優惠及放鬆監管等利多政策，原先施行嚴格的關稅政策也將逐步退縮，有利物價逐步走低。

其次，聯準會主席的改選也備受關注。Powell的Fed主席任期將於2026年5月15日結束，川普總統預計於2026年初任命新主席，將影響市場對利率政策的預期。預期新主席將傾向「鴿派」政策，若能成功整合FOMC票委意見，搭配美國物價可望逐步走低之趨勢，2026年可望迎來更大降息空間，在美國經濟維持成長、企業獲利持續攀高情況下，降息趨勢將推升股市表現。

第三個核心變數，是市場對AI投資有否泡沫的擔憂。自2023年ChatGPT與相關生成式AI工具掀起技術浪潮以來，AI基礎建設猶如軍備擴張，且各項AI應用持續落地，AI成功導入製造、醫療、教育等各行各業，其對生產力的提升無庸置疑，但與此同時，高額投資/交叉投資的背後，能否帶動營收與獲利同步增長，成為財報季投資人以放大鏡觀察的焦點，若未能持續超越預期，市場將以股價巨幅修正立即回報。

綜合來看，2026年的股市有望受惠於AI應用落地與政策穩定所帶來的成長預期，但也將同步承擔政治與利率不確定性的風險。債市方面，若聯準會立場轉向寬鬆，將有利於中長天期債券價格反彈。然而，若通膨壓力未解、政府赤字擴大，則債券殖利率可能維持高檔震盪。至於匯市，美元的走勢仍取決於利差變化與避險情緒。若美國降息幅度高於預期，美元走弱，則全球風險偏好回升，新興市場貨幣可能受益；但若政治與金融不確定性升高，美元仍將維持避險優勢。

2026年金融市場將由政治、政策與科技三大變數共同塑形。在多重變奏之下，投資人更需靈活調整配置、關注總體環境變化，以因應這首高潮與轉折並存的金融交響曲。