AI伺服器代工後...下波決戰點是機器人？專家：廣達或許有望超車緯創

隨著AI快速發展，在AI模型大比拚之下，AI伺服器已成為全球資料中心最關鍵的資本支出項目。

在這場AI代工競賽中，緯創（3231）成為近年最耀眼的明星股，2024年營收超越仁寶（2324），2025年累計前十一個月營收再度超車廣達（2382），成為AI伺服器代工市場中最明顯的贏家。

在客戶需求快速變動、產品複雜度持續提高的情況下，代工廠的核心課題始終圍繞在如何即時調度產線、穩定良率並準時出貨。

AI伺服器需求的快速放量，讓代工廠多年來的布局逐步開花結果，但代工的核心價值並未因此改變，競爭焦點仍回到誰能最快回應客戶需求、最快拉出產線、最快完成量產，在良率與效率上，絲毫不能馬虎。

在這樣的競爭條件下，作為代工王的鴻海（2317），究竟是如何在產業快速變化中，持續穩坐市場第一的寶座？鴻海的併購能力，主要體現在長期且具方向性的策略性收購，目的並非單純擴張規模，而是透過垂直整合製造技術，逐步擴大版圖。

多年來，鴻海透過併購與投資，持續補齊在零組件、自動化設備、軟硬體整合與新興應用領域的能力。

此外，早在2012年，鴻海便於中國成都建置第一座關燈工廠，隨後並未停留在單一示範線，而是逐步將關燈工廠規模化導入至多個生產據點。這顯示鴻海很早便意識到未來人力成本上升的趨勢，並提前在自動化領域布局，拉開與同業之間的距離。

近年來，鴻海進一步與亞灣超算合作，嘗試建構「AIFactory」的新模式。其概念在於，讓開發AI的企業不必自行建置資料中心，就如同產品公司不需要自建工廠一樣，只需專注於設計、訓練與應用開發，其餘則交由鴻海提供完整的基礎設施、穩定的維運系統、軟體平台與專業服務。

透過這樣的分工，有助於客戶加速產品開發、縮短上市時程，讓創新更快落地。在台灣產業普遍面臨數位轉型與效率提升壓力的背景下，鴻海也試圖以「+AI」的方式，透過算力與系統整合能力賦能企業，協助提升營運效率與獲利結構。

同時，鴻海也持續在通訊與運算相關領域布局，涵蓋6G、低軌衛星、AI高速傳輸與智慧家庭等方向，並由高階主管對外說明其在AI時代下，從太空到地面的全域通訊發展藍圖。只要產業出現具備規模與長期潛力的商機，往往都能看到鴻海提前卡位、逐步布局的身影。

如果說鴻海代表的是長期累積、逐步放大的製造體系，那緯創的路徑，則更像是提早感知趨勢、集中火力押注AI伺服器。

這樣的判斷，其實早已反映在子公司緯穎（6669）的發展軌跡上。緯穎長期深耕雲端資料中心與高效能運算伺服器，早於AI熱潮全面爆發之前，便已與大型雲端服務商合作，累積系統設計、機櫃整合與客製化伺服器的實務經驗。

這使得緯創集團在AI需求正式放量時，並非臨時轉向，而是已有成熟的產品線與客戶基礎可以快速承接訂單。

近年來，緯創進一步將資源高度集中於AI伺服器與高階系統整機，2025年營收快速成長、翻倍擴張，並在累計前十一個月營收上超越廣達（2382），成為市場關注的電子代工第二大集團。

這樣的成績並非來自全面鋪開的產業布局，而是源於對AI伺服器的長期投入。在製造策略上，緯創選擇以新產線為核心推進自動化，透過快速複製L10整機組裝產線，並搭配數位孿生與模擬工具，在新廠建置階段即優化流程設計。

從電子代工廠、電子五哥加上鴻海的財報結構來看，去年員工薪資與福利費用佔營收的比重，約落在3.3%至4.7%之間，顯示電子代工產業本身即處於高度競爭環境。

比例低並不代表影響小，特別是在規模差異極大的情況下，絕對金額仍會對獲利結構產生實質影響。

以鴻海（2317）為例，儘管其員工福利費用佔營收比例去年約為4.7%，但在龐大的製造規模之下，員工人數將近緯創的十倍，使得人力成本逐漸成為影響未來毛利率的重要變數。

鴻海過去多年透過併購快速擴張版圖，也將部分毛利率偏低、屬於成熟代工型態的業務一併納入集團體系，對整體獲利結構形成一定程度的拖累，近年來，鴻海則明確試圖調整這樣的結構，持續擴展毛利率相對較高的領域，包括電動車、AI伺服器與機器人等新事業，期望擺脫過去低毛利的標籤。

值得注意的是，隨著AI應用逐步從資料中心延伸至實體世界，機器人被視為下一個可能接棒的應用場景。

廣達（2382）旗下廣明（6188）子公司、協作機器人大廠達明（4585），近期首度展示AI人形機器人，並同步推出多項智慧製造解決方案，企圖在下一個彎道重新取得先機。

緯創方面，則持續投入外骨骼機器人等應用，嘗試將AI與機電整合技術導入實際作業環境。

而鴻海則透過與Intrinsic等夥伴合作，強調AI驅動下的智慧機器人平台、軟體與規模化能力，試圖複製其在電子代工與自動化領域的成功經驗。

AI工廠的真正價值並不在於節省多少人力，而在於能否在極低人力占比、極高製造強度的環境下維持系統穩定。當AI伺服器逐步走向成熟期，代工競賽並未結束，而是正延伸至機器人等下一波場景。

最終，誰能在不同應用世代間持續完成轉換、穩定交付並維持獲利，將成為勝負關鍵，或許廣達在下一個應用彎道中，將出現超車緯創的機會。

