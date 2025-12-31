拚封關收紅 台積電盤中上漲30元 台股盤中攻上29,000點大關

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

雖美股四大指數30日收黑，但並未影響台股31日開盤氣勢，加權指數盤中最高上漲299點至29,006點，突破2萬9關卡，再創盤中歷史新高。台積電（2330）盤中最高上漲30元至1,550元，也創歷史新高價位。

台新投顧指出，年度將終了，然在記憶體半導體設備、IC設計等族群點火帶動下，市場心態仍是偏多。短線來看，台股2025年將封關，然市場對於記憶體、光通訊、半導體先進製程等AI相關產業鏈依舊維持樂觀預期，配合外資節後歸隊，漲勢可望延續至1月由元月行情接續，指數可望續創新高。操作方面，受惠AI伺服器材料、架構升級趨勢，熱點族群包含銅箔基板、記憶體、散熱、光通訊、電源供應、半導體先進製程等族群維持偏多操作，拉回找支撐進場或沿短均線做多。

台新投顧表示，投資建議方面，記憶體業者傳出，2026年第1季DDR4合約價談定上漲達五成，第2季洽談中，估計仍將續漲，南亞科（2408）、晶豪科（3006）、華邦電（2344）、威剛（3260）等可留意。

