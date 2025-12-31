快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

台股封關挑戰2萬9！印能、漢唐領銜「900元軍團」跟上 卡位AI紅利

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股2025封關秀精彩，台積電（2330）攻頂帶領大盤刷新歷史，一度突破2萬9千關。雖然千金俱樂部成員因股王信驊回軟而跌多漲少，但「900元軍團」氣勢相對旺盛，印能科技（7734）強攻漲停，勤誠（8210）頻頻挑戰千元，漢唐（2404）憑藉千億在手訂單大漲逾4%，成為最搶眼準千金。

⭐2025總回顧

其中，印能科技今日放量強攻漲停957元。隨著晶片面積擴大與堆疊層數增加，封裝過程中的氣泡、翹曲成為良率致命傷。印能憑藉VTS高壓真空除泡與WSAS翹曲抑制等關鍵技術，成功卡位晶圓大廠與封測廠供應鏈。

印能2025年前11月營收已達21億元，年增逾三成。受惠於第四代產品EVO RTS榮獲國際R&D 100大獎，且整合了除泡與助焊劑去除製程，法人看好明年業績將再成長30%以上，挑戰歷史新高，是FOPLP與CoWoS浪潮下的隱形贏家。

無塵室與機電龍頭漢唐今日彈升近4%、躍過10日線。漢唐11月營收達69.94億元，年增100.4%，寫下同期新高。其獲利動能主要來自美國Fab21專案位階提升，毛利率衝上20.1%，優於市場預期。展望2026年，漢唐不僅受惠台積電新竹、高雄2奈米建廠動能，全球擴產潮更讓漢唐握有逾「千億元」在手訂單。法人預期未來兩至三年工程「接不完」，整體營運可期，吸引資金提前布局卡位。

伺服器機殼龍頭勤誠今日頻頻攻上千元整數大關，展現重返千金軍團的強烈企圖心。多家外資皆給予「買進」評等，目標價上看1,200元，主因AI伺服器機殼進入量產期，營運將迎來顯著成長。

此外，AI資料中心必備的電力管理族群也同步發威。旭隼（6409）跟漲逾2%重回10日線，台達電（2308）也帶量上揚逾1%。

相較於千金股受股王信驊（5274）震盪影響，900元軍團展現了更強的抗跌性與攻擊力。這群準千金股普遍具備「高毛利、高 EPS、高技術門檻」的三高特性。除了亞德客-KY（1590）受限於自動化週期仍在低檔整理外，其餘成員皆由AI基礎設施與先進封裝技術驅動，不僅為2025年劃下漂亮句點，也預示了2026年半導體設備與AI伺服器的長尾效應。

漢唐 台積電

延伸閱讀

台股創高封關秀！群創FOPLP量產點火族群、欣銓亮燈最吸睛

00992A掛牌首日寫驚奇！單日漲幅近1.07%、刷新主動式ETF3項歷史紀錄

六檔高息型ETF 馬力十足

11檔台股ETF商品 市價創高

相關新聞

2025台股飆漲5,928點亮麗封關 2026迎向3萬點里程碑

台股31日收盤上漲256.47點，終場以28,963.60點作收，成交量5,361.07億元；台股今日盤中衝過29,00...

AI伺服器代工後...下波決戰點是機器人？專家：廣達或許有望超車緯創

隨著AI快速發展，在AI模型大比拚之下，AI伺服器已成為全球資料中心最關鍵的資本支出項目。在這場AI代工競賽中，緯創(3231)成為近年最耀眼的明星股，2024年營收超越仁寶(2324)，2025年累計前十一個月營收再度超車廣達(2382)，成為AI伺服器代工市場中最明顯的贏家。在客戶需求快速變動、產品複雜度持續提高的情況下，代工廠的核心課題始終圍繞在如何即時調度產線、穩定良率並準時出貨。AI伺服器需求的快速放量，讓代工廠多年來的布局逐步開花結果，但代工的核心價值並未因此改變，競爭焦點仍回到誰能最快回應客戶需求、最快拉出產線、最快完成量產，在良率與效率上，絲毫不能馬虎。

成也台積、敗也台積？外資調節轉空恐「均貧」 專家：分散配置才能活得久

全民投資台積電，已讓台股與單一公司命運緊密綁在一起。雖然台積電股價創高、市值逼近40兆元，推升台股總市值突破92兆，但結構過度集中也意味著風險同步放大。 外資與ETF資金高度連動，使指數漲跌幾乎等同台積電的波動。當半導體進入修正或主力調節，整體市場將面臨系統性震盪... 進入2025年年底，台股總市值持續改寫歷史新高，根據證交所統計，截至12月24日，上市公司總市值來到92.4兆元，較年初73兆元，竟然也默默增加將近20兆元。 別忘記這可是在四月關稅戰之後的上漲，而且漲勢幾乎是由權值股主導，其中台積電一檔就佔比超過四成市值權重，等於台股的上漲結構已經出現明顯集中化。換句話說，台股看似百花齊放，其實多數的上漲力道，仍繫於半導體龍頭的榮枯。

台股封關日 台積電衝1,550元歷史新高、市值突破40兆 台股同創新高

台股31日封關，大盤指數及台積電早盤雙雙創下歷史新高，台積電ADR周二下跌0.5%，拖累台積電以1,520元平盤開出，股...

記憶體指標股續強！台股早盤漲逾百點、再創歷史新高 台積電開平盤

台股31日開盤指數上漲16.36點，開盤指數為28,723.49點，最高來到28,860.87，再創歷史新高。台積電（2...

台灣今年IPO募資金額1117億元 較去年倍增

2025年全球資本市場不僅股市表現亮眼，IPO（首次公開發行）市場同步顯著復甦，全球IPO件數至11月止有1014件，募...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。