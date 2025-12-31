台股封關挑戰2萬9！印能、漢唐領銜「900元軍團」跟上 卡位AI紅利

台股2025封關秀精彩，台積電（2330）攻頂帶領大盤刷新歷史，一度突破2萬9千關。雖然千金俱樂部成員因股王信驊回軟而跌多漲少，但「900元軍團」氣勢相對旺盛，印能科技（7734）強攻漲停，勤誠（8210）頻頻挑戰千元，漢唐（2404）憑藉千億在手訂單大漲逾4%，成為最搶眼準千金。

其中，印能科技今日放量強攻漲停957元。隨著晶片面積擴大與堆疊層數增加，封裝過程中的氣泡、翹曲成為良率致命傷。印能憑藉VTS高壓真空除泡與WSAS翹曲抑制等關鍵技術，成功卡位晶圓大廠與封測廠供應鏈。

印能2025年前11月營收已達21億元，年增逾三成。受惠於第四代產品EVO RTS榮獲國際R&D 100大獎，且整合了除泡與助焊劑去除製程，法人看好明年業績將再成長30%以上，挑戰歷史新高，是FOPLP與CoWoS浪潮下的隱形贏家。

無塵室與機電龍頭漢唐今日彈升近4%、躍過10日線。漢唐11月營收達69.94億元，年增100.4%，寫下同期新高。其獲利動能主要來自美國Fab21專案位階提升，毛利率衝上20.1%，優於市場預期。展望2026年，漢唐不僅受惠台積電新竹、高雄2奈米建廠動能，全球擴產潮更讓漢唐握有逾「千億元」在手訂單。法人預期未來兩至三年工程「接不完」，整體營運可期，吸引資金提前布局卡位。

伺服器機殼龍頭勤誠今日頻頻攻上千元整數大關，展現重返千金軍團的強烈企圖心。多家外資皆給予「買進」評等，目標價上看1,200元，主因AI伺服器機殼進入量產期，營運將迎來顯著成長。

此外，AI資料中心必備的電力管理族群也同步發威。旭隼（6409）跟漲逾2%重回10日線，台達電（2308）也帶量上揚逾1%。

相較於千金股受股王信驊（5274）震盪影響，900元軍團展現了更強的抗跌性與攻擊力。這群準千金股普遍具備「高毛利、高 EPS、高技術門檻」的三高特性。除了亞德客-KY（1590）受限於自動化週期仍在低檔整理外，其餘成員皆由AI基礎設施與先進封裝技術驅動，不僅為2025年劃下漂亮句點，也預示了2026年半導體設備與AI伺服器的長尾效應。