黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

今年誰最飆？這檔PCB大漲698%最強悍 南亞科、華邦電緊追

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股31日封關，權王台積電（2330）盤中衝達1,550元，寫歷史新高，大盤指數也創新高，封關日表現亮眼，統計截至12月30日全市場今年來的漲幅發現，德宏（5475）大漲698.36%， 漲幅領先，南亞科（2408）今年來則飆漲564.96%，居漲幅第二名，第三大漲幅則是華邦電（2344）的465.54%。

⭐2025總回顧

輝達（NVIDIA）預告Rubin CPX平台將於2026年底上市，與最新NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX平台的Vera CPU及Rubin GPU協同運作，法人看好，高階伺服器與GPU需求將持續推動銅箔基板（CCL）及高階PCB升級不變，法人分析，NVL144 CPX預計率先導入M9材料。

老牌PCB上游玻纖布廠德宏石英布 (Q布) 題材吸引市場關注，營運轉機想像空間大增下吸引買盤，股價也一路走高，日前一度衝達102元， 寫下新高紀錄，統計至30日，今年來漲幅高達698.36%，高居全市場冠軍；不過，31日則是下跌， 盤中跌幅逾3%，但全年仍是大漲近7倍。

記憶體股在漲價題材發酵下，股價也是節節升高，南亞科朝200元關卡挺進，統計至30日，今年來漲幅564.96%，居全市場第二大漲幅，31日一度衝達201元，寫歷史新高，但盤中翻黑。

華邦電股價同樣在漲價題材下飆升，統計截至30日，今年來漲幅465.54%，居全市場漲幅第三名，不過31日出現開高走低的表現，但盤中力守紅盤。

統計截至30日漲幅前十名個股中，還有尖點（8021）、凱崴（5498）、金居（8358）、沛爾生醫-創（6949）、華東（8110）、國精化（4722）、 勤誠（8210）等；多檔印刷電路板股今年來也是名列十大飆股中。

市場 南亞科

行情回來了？DDR4傳Q1合約價大漲5成 網質疑：利多新聞就是空

新兵好猛 仁大漲24%

不銹鋼價 新年度開紅盤 燁聯300系下月大漲5,000元、華新上調4,000元

三大法人逆勢買超26.8億元撐盤！信驊、群創領軍 台股封關前捍衛5日線

成也台積、敗也台積？外資調節轉空恐「均貧」 專家：分散配置才能活得久

全民投資台積電，已讓台股與單一公司命運緊密綁在一起。雖然台積電股價創高、市值逼近40兆元，推升台股總市值突破92兆，但結構過度集中也意味著風險同步放大。 外資與ETF資金高度連動，使指數漲跌幾乎等同台積電的波動。當半導體進入修正或主力調節，整體市場將面臨系統性震盪... 進入2025年年底，台股總市值持續改寫歷史新高，根據證交所統計，截至12月24日，上市公司總市值來到92.4兆元，較年初73兆元，竟然也默默增加將近20兆元。 別忘記這可是在四月關稅戰之後的上漲，而且漲勢幾乎是由權值股主導，其中台積電一檔就佔比超過四成市值權重，等於台股的上漲結構已經出現明顯集中化。換句話說，台股看似百花齊放，其實多數的上漲力道，仍繫於半導體龍頭的榮枯。

