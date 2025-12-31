台灣今年IPO募資金額1117億元 較去年倍增

2025年全球資本市場不僅股市表現亮眼，IPO（首次公開發行）市場同步顯著復甦，全球IPO件數至11月止有1014件，募資金額1433億美元，年增21％，調查也發現亞太地區全年募資金額616億元，成為全球最大募資市場。台灣表現優異，上市櫃新增掛牌數77家，全年總募資金額1117億元，不僅刷新高，較去年更是幾乎倍增。

根據PwC（普華永道，在台為資誠聯合會計師事務所）的Global IPO Watch數據顯示，截至2025年11月，全球IPO件數為1014件，較2024年全年度增加30件，募資額約1433億美元，較去年成長21%，美國及亞洲兩大區域是推升募資規模的主要市場，其中亞太地區全年募資金額達616億美元，年增24%，躍居全球最大募資市場。

資誠聯合會計師事務所指出，2025年台灣資本市場展現穩健成長動能，全年上市櫃新掛牌家數（含創新板、櫃轉市、轉投控）共77家，高於2024年的67家；全年總募資金額達1117億元，較2024年576億元近乎倍增，創下歷史新高。

從產業掛牌家數觀察，半導體產業掛牌家數以13家居冠，數位雲端產業和生技醫療業各有10家新掛牌公司，並列第二。此外，創新板鎖定具前瞻技術與成長潛力的創新企業，推動數位雲端、生技醫療及與綠色永續產業等進入資本市場。

台灣IPO市場在2025年募資額創新高後，2026年能否延續成長動能再創佳績？

資誠指出，儘管地緣政治與總體經濟環境仍具不確定性，但在各國中央銀行逐步降息以及私募基金支持的企業與獨角獸公司進入公開市場的背景下，PwC對全球IPO市場的中長期發展仍持審慎樂觀態度。