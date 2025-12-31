市值型主動式ETF利多加持 台股AI供應鏈題材續熱

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野村投信表示，台股加權指數維持高檔震盪，電子股表現強勢，AI 與電力相關題材續熱，資金將更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等；指數維持高檔震盪，拉回有支撐可擇優布局市值型主動式ETF，靈活鎖定權值股長線機會。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國聯邦貿易委員會（FTC）已核准輝達對英特爾的50億美元投資，為雙方在資料中心與個人運算領域的客製化晶片合作鋪路；此外，TikTok 母公司字節跳動與美國投資人（含 Oracle、Silver Lake、MGX）簽訂美國事業合資協議，預計2026年1月22日完成交易，有助於降低平台在美營運不確定性。

題材輪動方面，野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳表示，可持續留意具長期趨勢的族群：記憶體（如模組與控制 IC 供應鏈）、PA（功率放大器）、板材與 PCB 鑽針、半導體材料等，受益於 AI、通訊與先進製程拉動的中長期需求。若就產業事件觀察，荷蘭半導體廠恩智浦（NXP）宣布將在2027年前關閉美國RF GaN廠並淡出5G功率放大器晶片業務，預期釋出的市占與訂單可望挹注台系PA供應鏈穩懋（3105）、全新（2455）、宏捷科（8086）等接單機會，股價動能亦隨之受惠。

散熱與基礎設施趨勢方面，林浩詳表示，輝達GB200 NVL72架構以機架級液冷設計搭配NVLink網路，針對兆參數LLM推理提供約30倍效能、能效提升約25倍，相較前一世代大幅改善；此類高密度系統對冷板、分歧管、快接頭、CDU 等直液冷（DLC）零組件需求快速攀升，供應鏈將持續受惠。 新一代 GB300 NVL72 採全液冷、記憶體與算力密度再提升，主攻 AI reasoning 與推理擴展，整體「AI 工廠」產能輸出可望較Hopper平台提升至多50倍，顯示散熱規格與成本結構將持續演進。 對於機架功耗等級，業界估算GB200 NVL72約120kW等級、GB300更高，強化資料中心導入液冷的必要性。

林浩詳認為，美股科技面利多發酵（美光財報、輝達對中出貨時程、電力資產整合、合規進展）逐步轉化為台股電子與 AI 供應鏈的信心支撐；在耶誕長假期間外資買盤偏弱、交投轉淡的背景下，資金端更傾向聚焦明年成長確定性高的題材。操作上，光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程與記憶體相關鏈可逢拉回擇優布局；非電族群則因降息與避險思維，金融、電力等題材可續列關注。

