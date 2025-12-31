成也台積、敗也台積？外資調節轉空恐「均貧」 專家：分散配置才能活得久

全民投資台積電，已讓台股與單一公司命運緊密綁在一起。雖然台積電股價創高、市值逼近40兆元，推升台股總市值突破92兆，但結構過度集中也意味著風險同步放大。

外資與ETF資金高度連動，使指數漲跌幾乎等同台積電的波動。當半導體進入修正或主力調節，整體市場將面臨系統性震盪...

進入2025年年底，台股總市值持續改寫歷史新高，根據證交所統計，截至12月24日，上市公司總市值來到92.4兆元，較年初73兆元，竟然也默默增加將近20兆元。

別忘記這可是在四月關稅戰之後的上漲，而且漲勢幾乎是由權值股主導，其中台積電一檔就佔比超過四成市值權重，等於台股的上漲結構已經出現明顯集中化。換句話說，台股看似百花齊放，其實多數的上漲力道，仍繫於半導體龍頭的榮枯。

若從結構觀察，權值前十名的AI相關企業如台積電、鴻海、聯發科、廣達與台達電，合計市值已突破50兆元，占比接近總市值六成。

這樣的高度集中，短線上確實有助於指數穩定推升，畢竟大型外資與ETF買盤集中火力在龍頭身上，但長線而言，也意味著市場波動與單一企業命運的連動性愈來愈高。

一旦外資對台積電的持股比例調整或全球半導體景氣反轉，整體台股的估值與信心都會同時受到壓力。

台股等於台積電？高連動帶來的隱性風險

觀察過去三年台股的走勢幾乎等同台積電的心電圖。從2022年主力出清、股價曾經跌破400元，到了2023年下半年外資回補之後，台積電上漲又拉動大盤上漲，疫情後的指數高低，已經完全隨著台積電的呼吸起伏發展。

這樣的現象背後，並非單純的「龍頭效應」，而是一整套資金結構的變化。當ETF成為市場主流，被動式基金依照權重配置資金在台積電上面，這等於每次台積電只要上漲，就會自動拉升整體指數，反之若主力調節，外資獲利了結，也會形成全面性回檔。

這樣的高關聯性，在多頭時期會顯得欣欣向榮，因為一檔股票就能撐起整個市場氣氛，但在崩盤下行循環卻極具風險。

由於半導體產業本身具有高度景氣循環性，從AI晶片、先進製程到消費電子需求，只要任何一環出現遲滯，就可能導致投資市場恐慌修正，若此時外資同步撤出、ETF再平衡壓力啟動，整體台股的波動將被數倍放大，進而出現俗稱的死亡螺旋，這時候就不是什麼台積電的AI永動機了喔，直接變成絞肉場。

更值得警惕的是，許多投資人並非直接持有台積電，而是透過ETF、退休金或基金間接暴露在同一風險中。

換句話說，當台積電走弱時，市場不僅是股價下跌，而是全民資產同步縮水，從均富變成均貧。這種結構性的綁定雖然在多頭階段帶來豐厚報酬，但若主力再次反手，影響將遠超過個股層面，甚至可能成為整體資本市場的系統性測試。

資金分散 才是真正的風險對沖

要在這樣的市場結構裡活得久、睡得安穩，最務實的策略就是「分散配置」。

電子族群特別是半導體股，確實是台股的成長引擎，但不應成為唯一的投資方向。

從加權指數的產業比重來看，半導體目前佔比已經來到50.8%，金融保險掉到9.2%，至於電子零組件7.8%、電腦及週邊設備6.2%也都跟半導體族群掛勾，其餘像航運、通信網路、光電、塑膠、食品、生技、營建則合計不到一成。

這代表台股在結構上嚴重失衡，當半導體啟動修正時，避險資金就會湧向這些低波動產業，等於六成以上的資金要衝進一成不到的族群裡。

所以每每遇到經濟蕭條或崩盤，特別是在多頭尾端或資金換手的階段，食品與生技就會展現防禦性，而營建族群則受惠公共支出以及內需動能，通信網路則是長期基礎建設題材，這些族群常常成為半導體殺盤時的避風港。

投資人若能提早建立多元配置策略，讓半導體扮演「攻擊型資產」，同時搭配穩定現金流的「防守型產業」，不僅能參與科技成長，也能在市場修正時避免資產縮水太快或現金流瞬間消失。

市場永遠會有主流與退潮，但能真正穿越循環的，是懂得配置與紀律的投資者。當全民都在高喊「台積電3000元」的時候，也許更該問問自己，你的投資組合，能撐過下一次浪潮嗎？

