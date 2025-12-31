台積電及大盤指數再創新高
台股31日早盤持續走高，漲271.47點、來到28,978.6點，再創歷史新高。多頭不畏美股走弱及共軍軍演等負面因子。法人持續看好2026年台股續揚走勢，3萬點應很快可達到。
台積電今日開出平盤，隨後持續走揚到1,550元同步創高，上漲30元，漲幅1.97%，拉抬指數走高；1月中旬的法說會持續看好其展望，激勵買盤布局卡位。華邦電等記憶體族群早盤走強，但短線交易積極而出現震盪。
第一金投顧表示，持續看好外資歸隊後的元月行情，近期類股輪動快速，漲多個股追高注意風險控管，看好台積電及其概念股、績優 AI 權值股、記憶體、營建、散熱、PCB、重電、生技、製鞋等族群。長線上，回歸產業面及基本面，中長線仍正向看待 AI，盤面短線震盪不影響中長線多頭看法，隨著 AI 應用持續成長，將帶動台股有撐，逢低優先布局績優權值股。
