台股封關日 台積電衝1,550元歷史新高、市值突破40兆 台股同創新高

台股31日封關，大盤指數及台積電早盤雙雙創下歷史新高，台積電ADR周二下跌0.5%，拖累台積電以1,520元平盤開出，股價開平後走高，衝達1,550元，上漲30元，漲幅1.97%， 市值也同步突破40兆元。

台積電ADR周二下跌0.5%，收299.58美元，較台北交易溢價23.7%，台積電早盤以平盤開出，雖一度翻黑至1,515元，但隨後反彈翻紅，一度拉升至1,540元，再刷新歷史新高價， 市值也同步刷新紀錄。

台股31日以28,723.49點開出，上漲16.36點，指數開高後往上拉升至28,978.6點，上漲271.47點，創下歷史新高。

台積電日前已公告2奈米技術在本季如期量產；台積電供應鏈表示，因良率超出預期，在中科全新架構的1.4奈米先進製程廠也可望加速推進。據了解，中科新廠預計2027年底前完成風險性試產，2028年量產。

台積電中科1.4奈米製程新廠11月初啟動基樁工程，近期包括設備棟（CUP）完成招標，預料廠房（FAB）工程近期就會啟動招標作業。

actSet調查的分析師估計，輝達、英特爾、博通、超微和高通2026年總營收將突破5,380億美元。高盛則估計，輝達2026年會賣出3,830億美元的繪圖處理器（GPU）和其他硬體，較今年成長78%。

輝達、超微、亞馬遜、博通，乃至於透過博通生產的Google和OpenAI晶片，都是台積電的主要（直接）和間接客戶，不論市占消長，台積電都是最大贏家。

