記憶體指標股續強！台股早盤漲逾百點、再創歷史新高 台積電開平盤

台股31日開盤指數上漲16.36點，開盤指數為28,723.49點，最高來到28,860.87，再創歷史新高。台積電（2330）開出平盤價1,520元。記憶體的群聯（8299）、華邦電（2344）及南亞科（2408）等指標股仍是多頭聚焦所在。

群益投顧表示， 櫃買指數周二（30日）逆勢上漲0.63%，顯示內資仍積極在中小型電子股與題材股布局。台股指數短線受地緣政治干擾，但年底至新年度作帳與換股需求尚在，盤勢偏向高檔震盪、類股輪動。

台股創高後拉回，高檔震盪估計近期將成常態，但在新年度資金布局與基本面支撐下，多頭結構仍在。操作不宜追高，建議持續在拉回時分批布局，優先鎖定記憶體、AI伺服器與先進封測等接單與獲利動能明確族群。資金控管可集中於財報與2026年展望佳的龍頭股，對短線漲多且缺乏基本面支撐的題材股則趁反彈調節，降低回檔風險。

操作題材可留意：

1.記憶體─近期全球記憶體市場供需失衡趨勢持續，AI伺服器及資料中心對高頻寬記憶體（HBM）與DRAM需求強勁，造成傳統DDR4/DDR5等產品供不應求，價格持續上漲並預期將延續至2026–2027年。這種結構性短缺主要源於產能優先配置於高毛利AI產品，而非大幅擴產，使得全球記憶體市場進入「賣方市場」格局。對記憶體族群而言，此局勢有利於上游DRAM、大容量HBM及快閃記憶體供應商營收與毛利表現。

2.太空通訊與太空資料中心題材─正從想像走向實質接單，市場傳出群創（3481）以FOPLP技術切入SpaceX低軌衛星RF晶片地端接收模組封裝，現階段產能滿載、訂單能見度可見至明年上半年，顯示其FOPLP封裝能力已獲國際一線客戶認可。同時，馬斯克提出「把AI伺服器送上太空、打造太空資料中心與次世代算力網路」的構想,將帶動RF元件、高頻材料、先進封裝與電源管理等供應鏈同步受惠。SpaceX概念股具備長週期成長想像與技術驅動的結構性題材。

周二美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,367.06點，下跌94.87點、跌幅0.2%；S&P500指數下跌0.14%；那斯達克指數下跌0.24%；費半指數下跌0.13%。台積電ADR跌0.45%，收在299.58美元，較台北交易溢價23.7%。

標普500指數今年以來上漲 17%，創下史上第七佳的三年連漲表現，但投資人在年終封關倒數出現調節。聯準會（Fed）12月會議紀錄顯示官員對降息路徑仍有分歧，且地緣政治緊張局勢重創俄烏和平協議希望，但市場對剩下三天的「耶誕行情」仍抱期待。

三大法人周二集中市場合計買超26億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超447.7億元，投信賣超40.8億元，自營商（自行買賣）買超10.4億元，自營商（避險）買超11.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,851口至2,521口，其中，外資淨空單增加4,086口至26,259口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,258口至6,250口。

選擇權未平倉量部分，12月W5大量區買權OI落在29,000點，賣權最大OI落在28,500點 ; 月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在28,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.56下降至1.32。VIX指數上升0.57至17.99。外資台指期買權淨金額0.62億元 ; 賣權淨金額-0.13億元。整體選擇權籌碼面偏空。