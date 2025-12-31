股期雙市 正價差擴大

台股近來突破上升旗型的三角收斂後再創歷史新高，雖然昨（30）日漲多拉回，不過隨股期雙市正價差不斷擴大，法人解析，預示現貨市場行情將不斷盤堅走揚，不僅今日台股有機會以歷史新高封關，未來還將一路走強。

期貨「價格發現」功能向來被市場當作是預測行情變化的領先指標。觀察股期雙市價差變化，近幾個交易日正價差不斷擴大，由24日的100點、26日116點、29日139點，再到昨日的174點。

股期雙市正價差不斷擴大，尤其期貨市場強勢領漲，在現貨市場持續向期貨收斂下，預示現貨市場行情將不斷盤堅走揚機率大增，不僅今日台股有機會以歷史新高亮麗封關，隨元月行情與2月紅包行情發酵，後市正向樂觀。

隨行情走高，法人在期貨市場避險心態急遽加溫，未平倉淨部位出現明顯變化，除三大法人淨空單增加1,851口至2,521口，外資淨空單更是增加4,086口至26,259口。

此外，從月選擇權角度來看，昨日賣權最大OI（未平倉量）落在28,500點，買權最大OI落在29,000點，顯示現貨市場短線行情高點有機會上衝至29,000點附近，也與台股今日有機會以歷史新高封關的方向一致。

事實上，從機率論角度計算，以台股日K作為計算基礎，目前二個標準差的最大滿足點約在28,847點。倘若台股今日得以價漲量增，上衝至二個標準差位置，則將順利再創歷史新高。