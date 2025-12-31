台股封關 力拚再創高…法人：大盤有望畫下完美句點

台股昨（30）日多空拉鋸，最後一盤空頭殺出回馬槍摜壓指數125點，終場跌103點收28,707點。今日台股2025年封關，法人預期行情有機會開高收高、再創歷史新高，為全年表現畫下完美句點。

美股收黑，加上共軍圍台軍演，衝擊昨日台股早盤開低87點，盤中一度大跌257點，不過隨後買盤進場，跌點逐步收斂，午盤後甚至由黑翻紅，不過最後一盤在市場賣壓出籠下，指數終場收跌0.3%，成交量微增至4,698.7億元。

近十年台股封關日漲跌

盤面個股及類股跌多漲少，雖然電子與金融股表現相對弱勢，不過包括水泥、造紙、紡織、橡膠等傳產類股逆勢收紅，成為市場吸睛焦點；族群則以記憶體、矽光子、面板等表現相對亮眼，南亞科一度觸及200元大關，終場收194.5元新高。

儘管集中市場漲多拉回，不過買盤資金轉向中小型股，帶動櫃買指數上漲1.72點、收274.54點，連七漲，續攀反彈高峰。千金股再添一檔勤誠上漲14元收1,000元，增至27千金，股王信驊大漲450元收7,550元創新高，光聖亦漲逾半根停板。

三大法人共計買超台股26億元。其中外資買超44.72億元，連三買、累計買超223.9億元；投信賣超40.8億元，連四賣、累計賣超153.4億元；自營商買超22.1億元，連九買、累計買超749.8億元。八大公股行庫賣超22.5億元。

展望後市，法人指出，隨CES展將於1月上旬登場，加上年底長假後外資買盤將陸續回籠、台積也將舉行法說，將帶動一波元月行情，後續還有2月紅包行情接續登場，預期指數將一路上漲，不斷改寫新猷。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、元富投顧總經理鄭文賢等指出，台股昨日開低後，最低遇5日均線收腳，且力守前高之上，顯示多頭延續格局，預期今日封關有機會再創歷史新高、甚至跳戰29,000點。

即將邁入新年度，在元月行情發酵帶動下，權值電子、金融保險等重要個股都維持強勢，仍有利台股多頭延續。族群聚焦記憶體相關、光通訊、PCB設備、PCB上游、矽晶圓、連接線器、伺服器管理晶片等。