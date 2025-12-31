快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

聽新聞
0:00 / 0:00

台股封關 力拚再創高…法人：大盤有望畫下完美句點

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股30日多空拉鋸，最後一盤空頭殺出回馬槍摜壓指數125點，終場跌103點收28,707點。聯合報系資料照
台股30日多空拉鋸，最後一盤空頭殺出回馬槍摜壓指數125點，終場跌103點收28,707點。聯合報系資料照

台股昨（30）日多空拉鋸，最後一盤空頭殺出回馬槍摜壓指數125點，終場跌103點收28,707點。今日台股2025年封關，法人預期行情有機會開高收高、再創歷史新高，為全年表現畫下完美句點。

⭐2025總回顧

美股收黑，加上共軍圍台軍演，衝擊昨日台股早盤開低87點，盤中一度大跌257點，不過隨後買盤進場，跌點逐步收斂，午盤後甚至由黑翻紅，不過最後一盤在市場賣壓出籠下，指數終場收跌0.3%，成交量微增至4,698.7億元。

近十年台股封關日漲跌
近十年台股封關日漲跌

盤面個股及類股跌多漲少，雖然電子與金融股表現相對弱勢，不過包括水泥、造紙、紡織、橡膠等傳產類股逆勢收紅，成為市場吸睛焦點；族群則以記憶體、矽光子、面板等表現相對亮眼，南亞科一度觸及200元大關，終場收194.5元新高。

儘管集中市場漲多拉回，不過買盤資金轉向中小型股，帶動櫃買指數上漲1.72點、收274.54點，連七漲，續攀反彈高峰。千金股再添一檔勤誠上漲14元收1,000元，增至27千金，股王信驊大漲450元收7,550元創新高，光聖亦漲逾半根停板。

三大法人共計買超台股26億元。其中外資買超44.72億元，連三買、累計買超223.9億元；投信賣超40.8億元，連四賣、累計賣超153.4億元；自營商買超22.1億元，連九買、累計買超749.8億元。八大公股行庫賣超22.5億元。

展望後市，法人指出，隨CES展將於1月上旬登場，加上年底長假後外資買盤將陸續回籠、台積也將舉行法說，將帶動一波元月行情，後續還有2月紅包行情接續登場，預期指數將一路上漲，不斷改寫新猷。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、元富投顧總經理鄭文賢等指出，台股昨日開低後，最低遇5日均線收腳，且力守前高之上，顯示多頭延續格局，預期今日封關有機會再創歷史新高、甚至跳戰29,000點。

即將邁入新年度，在元月行情發酵帶動下，權值電子、金融保險等重要個股都維持強勢，仍有利台股多頭延續。族群聚焦記憶體相關、光通訊、PCB設備、PCB上游、矽晶圓、連接線器、伺服器管理晶片等。

台股 董事長

延伸閱讀

外資買超44億！連2天「敲進群創逾11萬張」 股王信驊今再創新天價

00992A掛牌首日寫驚奇 創主動式台股ETF三項新紀錄

期交所公告調整臺股等期貨契約與選擇權保證金

軍演影響不大？台股今收黑「投資人冷靜」 分析師：不敵市場對1月行情期待

相關新聞

台股封關 力拚再創高…法人：大盤有望畫下完美句點

台股昨（30）日多空拉鋸，最後一盤空頭殺出回馬槍摜壓指數125點，終場跌103點收28,707點。今日台股2025年封關...

股期雙市 正價差擴大

台股近來突破上升旗型的三角收斂後再創歷史新高，雖然昨（30）日漲多拉回，不過隨股期雙市正價差不斷擴大，法人解析，預示現貨...

記憶體、CPO 強勢表態

台股昨（30）日隨美股拉回，力守5日線，盤面題材股各自發揮，記憶體、共同封裝光學（CPO）兩大族群出面表態，鈺創（535...

光通訊族群 商機爆發

光通訊熱潮將進入爆發性商機，業界傳出，Google、Meta、亞馬遜AWS等雲端服務大廠（CSP）有意擴大採用連續波雷射...

證交所推廣綠色交通

臺灣證券交易所今年推出以「永續存錢筒，儲綠護未來」為主題的SDGs系列活動，活動靈感源自自然界的六大元素：水源、土地、森...

就市論勢／電源、高效能運算 有潛力

台股12月「先漲後跌再起」顯示台股基本面（特別是半導體與AI）極其強固，儘管月中仍受AI產業泡沫化、2026年Fed降息放緩、日圓升息預期等疑慮影響。然受惠AI產業趨勢正向，不管是晶片規格升級或是下游需求強勁，推升台股持續走升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。