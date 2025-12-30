靜待FOMC會議紀錄…金銀銅先反彈 台指期夜盤震盪翻紅

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股。示意圖／聯合報系資料照
台指期夜盤30日開盤後，雖美股電子盤觀望即將公布的FOMC會議紀錄中，以28,867點、下跌8點開出後，一度下殺至28,786點、下跌89點，但隨國際銀價大漲逾5%，金、銅價格也同步反彈中，夜盤指數在晚間8點過後由黑翻紅，截至晚間9點左右，指數在28,883點、約上漲8點附近遊走。

30日美股電子盤的焦點，在於市場觀望即將在31日凌晨公布的FOMC會議紀錄，以掌握明年可能降息路徑中，白銀價格大漲逾5%，金、銅價格也分別上漲1.2%、2.4%，國際原油、美元、美債殖利率、虛擬貨幣價格也同步反彈，人民幣兌美元升破7下，道瓊、那斯達克、標普電子盤在平盤上下遊走，也左右台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,535元、上漲5元附近遊走，電子期、半導體期平盤附近震盪，中型100期貨指數下跌近0.1%。

台股30日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌103點，收28,707點，其中，外資現貨買超44.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加4,086口至26,259口；投信賣超40億元，自營商買超22.1億元，三大法人合計買超26.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，30日台股早盤開低，最低來到28,553點、遇5日線止跌收腳，盤中呈現震盪，震盪過程皆能力守前高28,568點之上，整體呈現價穩量縮、多頭延續格局。歲末年終市場持續觀望，量能不易出現明顯改變，推測台股仍是價穩量縮機率居大，型態前高28,568點沒有失守前，多頭格局或將延續。

