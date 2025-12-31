快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

證交所推廣綠色交通

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所今年推出以「永續存錢筒，儲綠護未來」為主題的SDGs系列活動，活動靈感源自自然界的六大元素：水源、土地、森林、陽光、海洋、空氣。隨著年末來臨，證交所以「空氣」為主題，舉辦年度最終場「綠色交通，城市永續」主題活動。

此場活動聚焦日常交通帶來的環境影響，鼓勵員工從生活細節出發，將減碳理念轉化為具體可行的行動，共同守護城市空氣品質，邁向低碳永續的未來。隨著城市化進程與交通需求持續成長，交通運輸已成為都市空氣污染與溫室氣體排放的重要來源之一。面對氣候變遷與空氣品質挑戰，如何在兼顧生活便利的同時，降低移動過程中的碳足跡，已成為永續城市發展的關鍵課題。

證交所透表示，過「綠色交通，城市永續」活動，呼籲同仁重新思考日常移動方式，從「怎麼移動」開始，為環境帶來正向改變，並於日常中持續宣導低碳移動的實踐概念，鼓勵員工多加善用大眾運輸工具、騎乘單車或步行通勤。研究指出，每人每公里搭乘大眾運輸，約可減少80至125公克的碳排放量，顯示只要從交通方式著手，便能有效降低整體交通碳排，為城市留住更多清新空氣。

證交所表示，空氣雖然無形，卻與每個人的生活品質密不可分，無論是日常通勤或假日出遊，交通選擇皆是守護空氣的重要關鍵。透過推廣綠色交通的實際行動，不僅能降低碳排放，也有助於提升同仁對永續城市、資源循環及氣候議題的整體認知，具體呼應SDGs 11「永續城市與社區」及SDGs 13「氣候行動」的核心精神。

證交所透過一系列貼近日常生活的永續行動，逐步引導同仁將減碳理念落實於工作與生活之中。在2025年SDGs系列活動中，估計每位員工更可為地球減少約219公斤的碳排放，充分展現企業結合員工參與、共同推動低碳生活的具體成果。未來，證交所也將持續以實際行動深化企業社會責任，攜手同仁與社會各界，共同為台灣打造更健康、更清新且永續的環境。

