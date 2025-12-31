就市論勢／電源、高效能運算 有潛力

盤勢分析

台股12月「先漲後跌再起」顯示台股基本面（特別是半導體與AI）極其強固，儘管月中仍受AI產業泡沫化、2026年Fed降息放緩、日圓升息預期等疑慮影響。然受惠AI產業趨勢正向，不管是晶片規格升級或是下游需求強勁，推升台股持續走升。

台股方面預估2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化採購動能，推動AI伺服器快速成長。近期各大CSP法說會進一步上修2025年資本支出，預期2025年CSP資本支出年增58%至4,037億美元，2026年更進一步年增31%達5,271億美元，預估2025／2026／2027年AI晶片量年成長41%／44%／15%。

除輝達GPU晶片外，各家ASIC也將進入百花齊放態勢，除AWS新晶片，包含Google、Meta等都有晶片推出，相關供應鏈將維持高速成長。此外，算力提升也將同步帶動AI次產業發展，包含被動元件、記憶體、散熱、高速傳輸等族群、半導體設備。

非電族群方面，2025年因市場需求疲弱及關稅等議題，終端品牌大多執行去庫存策略。2026年世界盃舉辦國主要在美國、加拿大和墨西哥，各大廠樂觀看待此次世界盃帶來的利益，預期相關聯名產品將在2026年第2季陸續推出，有望推升台灣供應鏈營運成長。考量目前產業庫存低檔，以及世界盃有望帶動產業需求復甦，樂觀看待2026年紡織製鞋表現。

投資建議

針對當前台股盤勢與產業趨勢，建議採取積極操作策略，以抓住農曆年節前資金行情。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施及半導體設備廠務工程等，具備較高成長潛力。