記憶體、CPO 強勢表態
台股昨（30）日隨美股拉回，力守5日線，盤面題材股各自發揮，記憶體、共同封裝光學（CPO）兩大族群出面表態，鈺創（5351）、光聖等指標股強力點火，法人預期後市仍有輪動空間，操作可採低接不追高。
⭐2025總回顧
2025年封關倒數計時，台股昨日開低一度回測5日線，台積電等電子權值股為壓盤重心，所幸逢低承接買盤介入，大盤跌勢略有收斂，終場僅跌103點，技術面收十字K棒。
盤面資金持續輪流點火，其中記憶體、CPO等兩大電子次族群表現相對整齊，包括鈺創、宇瞻、晶豪科、華邦電、威剛、南亞科、光聖、華星光、IET-KY、波若威、眾達-KY、聯鈞等相關強勢指標，單日漲幅在2.4%至9.9%不等。
記憶體大廠美光收盤逆勢上漲3.4%，創新天價，帶動台股相關個股成為盤面多頭焦點，晶豪科跳空漲停收107.5元，改寫波段新高。
永豐投顧分析，AI運算進入「百萬GPU」超大規模時代，CPO技術結合台積COUPE平台，將在2026年大規模商轉，開啟「光進銅退」革命，外資預估市場規模至2030年將暴增至93億美元。
