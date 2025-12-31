記憶體、CPO 強勢表態

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（30）日隨美股拉回，力守5日線，盤面題材股各自發揮，記憶體、共同封裝光學（CPO）兩大族群出面表態，鈺創（5351）、光聖等指標股強力點火，法人預期後市仍有輪動空間，操作可採低接不追高。

2025年封關倒數計時，台股昨日開低一度回測5日線，台積電等電子權值股為壓盤重心，所幸逢低承接買盤介入，大盤跌勢略有收斂，終場僅跌103點，技術面收十字K棒。

盤面資金持續輪流點火，其中記憶體、CPO等兩大電子次族群表現相對整齊，包括鈺創、宇瞻、晶豪科、華邦電、威剛、南亞科、光聖、華星光、IET-KY、波若威、眾達-KY、聯鈞等相關強勢指標，單日漲幅在2.4%至9.9%不等。

記憶體大廠美光收盤逆勢上漲3.4%，創新天價，帶動台股相關個股成為盤面多頭焦點，晶豪科跳空漲停收107.5元，改寫波段新高。

永豐投顧分析，AI運算進入「百萬GPU」超大規模時代，CPO技術結合台積COUPE平台，將在2026年大規模商轉，開啟「光進銅退」革命，外資預估市場規模至2030年將暴增至93億美元。

台股 記憶體 台積電

就市論勢／電源、高效能運算 有潛力

台股12月「先漲後跌再起」顯示台股基本面（特別是半導體與AI）極其強固，儘管月中仍受AI產業泡沫化、2026年Fed降息放緩、日圓升息預期等疑慮影響。然受惠AI產業趨勢正向，不管是晶片規格升級或是下游需求強勁，推升台股持續走升。

