光通訊族群 商機爆發
光通訊熱潮將進入爆發性商機，業界傳出，Google、Meta、亞馬遜AWS等雲端服務大廠（CSP）有意擴大採用連續波雷射（CW Laser），推估整體CW Laser明年出貨將有望翻倍成長，華星光（4979）、波若威、光環等相關光通訊大廠都有望受惠。
即將步入2026年，AI商機有望持續延燒，由於AI伺服器運算速度大幅加快，搭配使用的傳輸通道也將升級到光規格，預計明年開始搭配使用的交換器網通產品將大幅導入800G規格並成為市場主流。不過，光通訊規格目前最高階關鍵零組件EML供給仍相當吃緊。
業界指出，光電大廠Lumentum、Coherent明年的EML雷射元件產能都已被包下，且市場缺口相當龐大，但Google、Meta、亞馬遜AWS等CSP大廠大舉跨入光傳輸市場已是趨勢，因此開始尋找EML的替代產品，成本相對不高的CW Laser成為首選，預期明年CW Laser相關光通訊模組市場需求量將較今年翻倍成長。
