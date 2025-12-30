快訊

光通訊族群 商機爆發

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

光通訊熱潮將進入爆發性商機，業界傳出，Google、Meta、亞馬遜AWS等雲端服務大廠（CSP）有意擴大採用連續波雷射（CW Laser），推估整體CW Laser明年出貨將有望翻倍成長，華星光（4979）、波若威、光環等相關光通訊大廠都有望受惠。

即將步入2026年，AI商機有望持續延燒，由於AI伺服器運算速度大幅加快，搭配使用的傳輸通道也將升級到光規格，預計明年開始搭配使用的交換器網通產品將大幅導入800G規格並成為市場主流。不過，光通訊規格目前最高階關鍵零組件EML供給仍相當吃緊。

業界指出，光電大廠Lumentum、Coherent明年的EML雷射元件產能都已被包下，且市場缺口相當龐大，但Google、Meta、亞馬遜AWS等CSP大廠大舉跨入光傳輸市場已是趨勢，因此開始尋找EML的替代產品，成本相對不高的CW Laser成為首選，預期明年CW Laser相關光通訊模組市場需求量將較今年翻倍成長。

光通訊 市場 亞馬遜

台股昨（30）日多空拉鋸，最後一盤空頭殺出回馬槍摜壓指數125點，終場跌103點收28,707點。今日台股2025年封關...

台股近來突破上升旗型的三角收斂後再創歷史新高，雖然昨（30）日漲多拉回，不過隨股期雙市正價差不斷擴大，法人解析，預示現貨...

台股昨（30）日隨美股拉回，力守5日線，盤面題材股各自發揮，記憶體、共同封裝光學（CPO）兩大族群出面表態，鈺創（535...

光通訊熱潮將進入爆發性商機，業界傳出，Google、Meta、亞馬遜AWS等雲端服務大廠（CSP）有意擴大採用連續波雷射...

臺灣證券交易所今年推出以「永續存錢筒，儲綠護未來」為主題的SDGs系列活動，活動靈感源自自然界的六大元素：水源、土地、森...

台股12月「先漲後跌再起」顯示台股基本面（特別是半導體與AI）極其強固，儘管月中仍受AI產業泡沫化、2026年Fed降息放緩、日圓升息預期等疑慮影響。然受惠AI產業趨勢正向，不管是晶片規格升級或是下游需求強勁，推升台股持續走升。

