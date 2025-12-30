快訊

高雄左營捷運站突跳電「電梯手扶梯無法使用」 列車正常行駛

共軍對南北射擊27枚火箭彈 國防部：史上落點最接近台灣本島

大巨蛋成樂園公牛狂奔！蔡依林砸9億締造史上最狂開場 4萬人驚掉下巴

外資買超44億！連2天「敲進群創逾11萬張」 股王信驊今再創新天價

中央社／ 台北30日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今天跌103.76點，收在28707.13點，成交值新台幣4588.52億元。三大法人合計買超26.79億元，其中外資已連3個交易日買超；群創連2日為外資買超第一名，29日買超2萬9219張，今天再擴大至8萬3153張，合計超過11萬張。

⭐2025總回顧

觀察三大法人表現，自營商買超22.1億元，投信賣超40.03億元，外資及陸資買超44.72億元。

根據台灣證券交易所資料，外資買超前5名中，群創居冠為8萬3153張，其次為華邦電為8萬750張，其餘依序為元大金、力積電、主動復華未來50（00991A）。

外資賣超前5名中，友達3萬2874張居冠，其次為宏碁2萬1449張，其餘依序為群益優選非投等債（00953B）、主動元大AI新經濟（00990A）、亞泥。

千金股方面，股王信驊今天再創新天價，最高衝上7715元，終場收7550元，上漲450元。另外，今天台股終場收盤再重返27檔千金股，勤誠開盤為981元，終場收1000元，再次擠進千元俱樂部。

萬寶執行長王榮旭向中央社記者表示，美股因封關前夕出現獲利賣壓，加上今天中共軍演，使台股出現高檔震盪，但賣壓不重，非重大利空，而台積電扮演穩盤角色，因2026年1月15日將舉辦法說會，市場對法說會樂觀看待，但因台積電尾盤出現賣單調節，若扣掉最後一盤，指數應可收回平盤。

他說，明天是2025年最後一天封關日，預估台股會跟今天一樣，為高檔震盪整理，外資放年假到2026年1月才會回來，因此下週後行情才會較明朗，1月6日將舉辦全球最大規模的美國消費性電子展（CES），將不脫AI相關題材。

他表示，今天櫃買指數已連續拉出7根紅棒，展現強勁走勢；他認為，1月個股行情方面，小型股還是優於大型股，若台積電與輝達同步走強，台股仍有機會挑戰3萬點大關。

外資 台積電 三大法人 法說會

延伸閱讀

資金持續擁抱半導體族群 00904連兩日創掛牌新高

00992A掛牌首日寫驚奇 創主動式台股ETF三項新紀錄

軍演影響不大？台股今收黑「投資人冷靜」 分析師：不敵市場對1月行情期待

明年2026押美股還台股？掀網論戰：台積電確定性高、但台美難脫勾

相關新聞

00919換股成大戶提款機！台新新光金將走上永信建暴漲又暴跌老路？

ETF 換股因機械式操作與高度透明，成為大戶套利溫床。00919在營建股與金融股間取捨，永信建案例揭示換股風險，金融股占比升高後，投資人更需留意產業連動與防禦配置。 在次ETF的換股，其實早就被各路高手視為「大戶吃豆腐、快樂去套利」的提款機。這場劇本的精髓在於：ETF的操作是「機械式」的，它必須在公開的調整期內買入或賣出固定的股票，這種透明度對大戶來說，簡直是送上門的套利契機。

軍演影響不大？台股今收黑「投資人冷靜」 分析師：不敵市場對1月行情期待

面對中共解放軍環台軍演，台股開低後震盪拉高，尾盤雖一度翻紅，但終場仍不敵賣壓，以下跌103點作收，指數收盤2萬8707點...

三大法人逆勢買超26.8億元撐盤！信驊、群創領軍 台股封關前捍衛5日線

2025年台股封關倒數兩天，市場情緒卻如洗三溫暖。30日台股受到美股走弱與中共軍演雙重利空夾擊，權王台積電（2330）開...

外資買超44億！連2天「敲進群創逾11萬張」 股王信驊今再創新天價

台股今天跌103.76點，收在28707.13點，成交值新台幣4588.52億元。三大法人合計買超26.79億元，其中外...

精進ETF分割制度 證交所：縮短暫停交易時程以提升市場效率

近年ETF已成為我國資本市場重要投資工具，市場規模及交易活絡度持續成長，為促進市場發展與實務需求，臺灣證券交易所在兼顧交...

證交所精進ETF分割制度 縮短暫停交易時程以提升市場效率

近年ETF已成為我國資本市場重要投資工具，市場規模及交易活絡度持續成長，為促進市場發展與實務需求，臺灣證券交易所在兼顧交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。