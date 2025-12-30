大亞旗下聚恆送件申請創新板上市 今年第15家企業
臺灣證券交易所公告，聚恆（4582）12月30日正式送件申請股票創新板上市。聚恆科技為今年第15家申請股票創新板的企業。
聚恆科技實收資本額新台幣6.66億元，該公司核心業務聚焦於再生能源領域，提供從開發、設計、建造到維運的一條龍式創能服務。在營運現況與市場結構方面，聚恆科技以內銷市場為主，占比高達98.83％，外銷則占1.17％。
在公司治理與股權結構部分，聚恆科技董事長為周恒豪，周曉艷則擔任總經理及發言人。根據公司最新的股權統計顯示，大亞創業投資為最大法人股東，持股比例約11.2％，大亞電線電纜亦持有約9.26％的股權，展現產業上下游合作的穩定關係。目前全體董事持股比例總計約17.77％。
回顧近期財務表現，聚恆科技去年度營收為新台幣9.22億元，稅前虧損為3,029萬元，每股稅後虧損約0.1元。
