富邦證券輔導輝創電子 12月31日受理競價拍賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

富邦證券輔導的輝創（6722）電子將於12月31日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣33.06元，自2025年12月31日起競價拍賣至2026年1月5日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於2026年1月6日開始公開申購。

輝創電子長期專注車用電子「全感測技術」，產品線完整，涵蓋多項先進駕駛輔助系統(ADAS)核心元件，並同時供應乘用車、商用車與摩托車市場，是國內少數具備完整感測方案的一階供應商。公司深耕日系車廠多年，取得 TOYOTA 與 HONDA 認證，品質與技術深獲國際肯定，並積極拓展全球車廠合作，持續提升品牌能見度與市佔率。

輝創電子自2022年起近三年營業收入分別為37.13億、48.17億、52.45億，年複合成長率達12.19%。2025年前三季營收為38.22億元，稅後淨利1.58億元，EPS 2.02元，在全球車市受匯率波動、終端需求與關稅政策等不確定因素影響下，仍展現穩健獲利能力，營運表現亮眼。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，全球車輛技術正朝向「電動化、自動化、聯網化」發展，各國法規強化主動安全配備要求，推升ADAS感測器滲透率。隨著AI與高速運算平台導入車載系統，對多感測整合方案的需求將持續增加，有助輝創電子鞏固市場地位，並支撐未來營運成長動能。

00919換股成大戶提款機！台新新光金將走上永信建暴漲又暴跌老路？

ETF 換股因機械式操作與高度透明，成為大戶套利溫床。00919在營建股與金融股間取捨，永信建案例揭示換股風險，金融股占比升高後，投資人更需留意產業連動與防禦配置。 在次ETF的換股，其實早就被各路高手視為「大戶吃豆腐、快樂去套利」的提款機。這場劇本的精髓在於：ETF的操作是「機械式」的，它必須在公開的調整期內買入或賣出固定的股票，這種透明度對大戶來說，簡直是送上門的套利契機。

軍演影響不大？台股今收黑「投資人冷靜」 分析師：不敵市場對1月行情期待

面對中共解放軍環台軍演，台股開低後震盪拉高，尾盤雖一度翻紅，但終場仍不敵賣壓，以下跌103點作收，指數收盤2萬8707點...

三大法人逆勢買超26.8億元撐盤！信驊、群創領軍 台股封關前捍衛5日線

2025年台股封關倒數兩天，市場情緒卻如洗三溫暖。30日台股受到美股走弱與中共軍演雙重利空夾擊，權王台積電（2330）開...

精進ETF分割制度 證交所：縮短暫停交易時程以提升市場效率

近年ETF已成為我國資本市場重要投資工具，市場規模及交易活絡度持續成長，為促進市場發展與實務需求，臺灣證券交易所在兼顧交...

證交所精進ETF分割制度 縮短暫停交易時程以提升市場效率

近年ETF已成為我國資本市場重要投資工具，市場規模及交易活絡度持續成長，為促進市場發展與實務需求，臺灣證券交易所在兼顧交...

台積電未入列第4季十大爆紅台股榜 記憶體熱潮造就這檔個股奪冠

台股第4季市場題材輪動頻繁，個股與ETF的關注焦點快速變化。Yahoo股市App 30日公布第4季十大爆紅台股榜與五大爆...

