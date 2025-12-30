精進ETF分割制度 證交所：縮短暫停交易時程以提升市場效率

近年ETF已成為我國資本市場重要投資工具，市場規模及交易活絡度持續成長，為促進市場發展與實務需求，臺灣證券交易所在兼顧交易秩序、風險控管及法規遵循之前提下，精進ETF分割制度，配合政策修訂相關規章。

證交所表示，自2025年12月30日起，投信公司執行ETF分割機制時，需停止次級市場買賣、轉換及初級市場申購贖回期間，將由現行5個營業日縮短為4個營業日；另考量ETF辦理分割或反分割作業停止次級市場買賣期間，若遇天然災害侵襲致證交所集中交易市場休市，當日應屆交割款券順延辦理，對ETF受益人名冊產製時程影響程度不一，可能有停止買賣日期及新受益憑證上市買賣日期需順延之情事，證交所增訂投信公司得視情形申請相關時程順延。

證交所表示，為配合主管機關打造亞洲資產管理中心的政策目標，將持續滾動檢視並優化ETF相關制度，強化市場基礎建設，提升我國資本市場競爭力與國際能見度。