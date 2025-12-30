快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

證交所精進ETF分割制度 縮短暫停交易時程以提升市場效率

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
近年ETF已成為我國資本市場重要投資工具，市場規模及交易活絡度持續成長，為促進市場發展與實務需求，臺灣證券交易所在兼顧交易秩序、風險控管及法規遵循之前提下，精進ETF分割制度，配合政策修訂相關規章。圖／本報資料照片
近年ETF已成為我國資本市場重要投資工具，市場規模及交易活絡度持續成長，為促進市場發展與實務需求，臺灣證券交易所在兼顧交易秩序、風險控管及法規遵循之前提下，精進ETF分割制度，配合政策修訂相關規章。圖／本報資料照片

近年ETF已成為我國資本市場重要投資工具，市場規模及交易活絡度持續成長，為促進市場發展與實務需求，臺灣證券交易所在兼顧交易秩序、風險控管及法規遵循之前提下，精進ETF分割制度，配合政策修訂相關規章。

⭐2025總回顧

證交所表示，自今年12月30日起，投信公司執行ETF分割機制時，需停止次級市場買賣、轉換及初級市場申購贖回期間，將由現行5個營業日縮短為4個營業日；另考量ETF辦理分割或反分割作業停止次級市場買賣期間，若遇天然災害侵襲致證交所集中交易市場休市，當日應屆交割款券順延辦理，對ETF受益人名冊產製時程影響程度不一，可能有停止買賣日期及新受益憑證上市買賣日期需順延之情事，證交所增訂投信公司得視情形申請相關時程順延。

證交所表示，為配合主管機關打造亞洲資產管理中心之政策目標，將持續滾動檢視並優化ETF相關制度，強化市場基礎建設，提升我國資本市場競爭力與國際能見度。

資本市場 ETF 證交所 股票分割

延伸閱讀

怡利電停牌 傳引進策略夥伴

主動式ETF 添兩新兵

迎接馬年 證交所推春聯、紅包袋

國台交、證交所推公益賞樂 邀偏遠學校及社福參與

相關新聞

00919換股成大戶提款機！台新新光金將走上永信建暴漲又暴跌老路？

ETF 換股因機械式操作與高度透明，成為大戶套利溫床。00919在營建股與金融股間取捨，永信建案例揭示換股風險，金融股占比升高後，投資人更需留意產業連動與防禦配置。 在次ETF的換股，其實早就被各路高手視為「大戶吃豆腐、快樂去套利」的提款機。這場劇本的精髓在於：ETF的操作是「機械式」的，它必須在公開的調整期內買入或賣出固定的股票，這種透明度對大戶來說，簡直是送上門的套利契機。

軍演影響不大？台股今收黑「投資人冷靜」 分析師：不敵市場對1月行情期待

面對中共解放軍環台軍演，台股開低後震盪拉高，尾盤雖一度翻紅，但終場仍不敵賣壓，以下跌103點作收，指數收盤2萬8707點...

三大法人逆勢買超26.8億元撐盤！信驊、群創領軍 台股封關前捍衛5日線

2025年台股封關倒數兩天，市場情緒卻如洗三溫暖。30日台股受到美股走弱與中共軍演雙重利空夾擊，權王台積電（2330）開...

精進ETF分割制度 證交所：縮短暫停交易時程以提升市場效率

近年ETF已成為我國資本市場重要投資工具，市場規模及交易活絡度持續成長，為促進市場發展與實務需求，臺灣證券交易所在兼顧交...

證交所精進ETF分割制度 縮短暫停交易時程以提升市場效率

近年ETF已成為我國資本市場重要投資工具，市場規模及交易活絡度持續成長，為促進市場發展與實務需求，臺灣證券交易所在兼顧交...

台積電未入列第4季十大爆紅台股榜 記憶體熱潮造就這檔個股奪冠

台股第4季市場題材輪動頻繁，個股與ETF的關注焦點快速變化。Yahoo股市App 30日公布第4季十大爆紅台股榜與五大爆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。