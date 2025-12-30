資金持續擁抱半導體族群 00904連兩日創掛牌新高

儘管外資休假，美股交投清淡，不過記憶體龍頭美光持續上漲，韓國三星、海力士也表現續強，帶領台股30日盤中包括記憶體、封測、IC設計族群股價續強，資金持續集中半導體強勢股挺進，帶動新光臺灣半導體30（00904），盤中股價一路上攻，最高曾觸及23.07元，再創上市以來最高價。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，台積電（2330）最新1月法說會即將舉行，根據過去五年統計，台積電1月平均股價漲幅介於3.4%到11.5%不等，且每年維持正報酬紀錄，1月台積電股價成長勝率高，吸引不少資金搶在法說會前，提前布局台積電等相關供應鏈。尤其是外資法人預估，2026年台積電的資本支出金額，有望較2025年提升，主要7至8成投入先進製程產能擴充、另外2到3成維持在CoWoS技術升級與全球建廠，整體基本面展望偏向正面。

詹佳峯預估，2026年全球半導體產業在AI 與高效能運算的強勁需求推動下，正迎來新一輪的爆發性成長，尤其是台積電ADR，上周股價重返300美元關卡，成為2026年費城半導體指數領頭羊，繼續向歷史高位挺進，預估台積電ADR走勢，有機會被視為台股半導體景氣與AI資本支出循環的風向球。加上1月15日台積電法說登場、CES展也即將於1月6日揭幕，台灣AI半導體多數企業都將前進拉斯維加斯，大秀AI相關新品與技術，預估近期台股盤面資金將持續擁抱AI、半導體利基族群，帶動台股新年將先迎來AI半導體投資熱潮。