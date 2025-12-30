台積電未入列第4季十大爆紅台股榜 記憶體熱潮造就這檔個股奪冠

快訊

Yahoo股市App公布第4季十大爆紅台股榜。（Yahoo/提供）
台股第4季市場題材輪動頻繁，個股與ETF的關注焦點快速變化。Yahoo股市App 30日公布第4季十大爆紅台股榜與五大爆紅ETF榜，剖析本季最受網友關注的投資標的，以及市場波動下快速變化的現象。第4季十大爆紅台股榜由記憶體概念股強勢霸榜，南茂（8150）、至上（8112）分別搶下冠亞寶座。

為提供投資人更個人化、多樣性的功能選擇，協助用戶累積財富並自信地做出投資決策，Yahoo股市App也在第4季推出升級版首頁，特別新增深受用戶喜愛的ETF專區，將首頁分為台股、ETF及國際三大功能清單，使用者可依投資習慣自由調整各專區內功能；此外，更加入許多用戶期待的新功能，如：盤中「漲跌家數」、盤後「三大法人買賣超」及「國際指數走勢」等，協助用戶快速掌握市場動態。

第4季十大台股爆紅榜，由強占六席的記憶體概念股最受投資人青睞，且入榜標的多為中小型股。南茂因記憶體訂單回補與報價調升相關動態引起關注；至上則因第4季成交量明顯放大、股價波動幅度擴大，排名第二。同為記憶體概念股的旺宏（2337）與力積電（6770），交易熱度提高，分列第三、五名；宇瞻（8271）與十銓（4967）則因記憶體供應相關議題成為市場討論對象，排名第六、第七。

此外，第4季亦有部分個股因特定事件或題材入榜。電源供應商康舒（6282）因電源及相關業務動態受到市場討論，名列第四；陶朱隱園建商中工（2515）則因建案交易消息及併購相關傳聞引發關注，排名第八。AI題材方面，電解銅箔廠榮科（4989）與被動元件廠國巨*（2327），因AI相關產品與應用題材受到市場討論，分列第九、十名。

