外資估2026年全球半導體銷售額將邁向1兆美元大關 大摩關注六台廠

美銀證券在最新釋出的「半導體產業」報告中預估，隨企業端的AI應用才剛開始，加上全球主權國家客戶熱衷在AI部署上實現自給自足，推升2026年全球半導體銷售額將年增30%、邁向1兆美元大關。

摩根士丹利（大摩）證券也抱持同樣觀點，認為儘管市場對AI的長期看法存在分歧，但整體來說明年半導體產業需求仍將持續強勁。台廠中，看好包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電（2449）、聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等相關業者。

美銀認為，儘管市場對AI回報率與超大規模雲端業者（Hyperscaler）現金流的審視可能導致股價波動，但新興的大型語言模型開發者（LLM）、服務企業與主權客戶等「AI工廠」，將抵消這些負面的壓力。

美銀指出，儘管投資情緒可能出現「中年憂鬱」（Mid-age blues），但LLM開發商、雲端巨頭與主權國家的競賽仍在持續進行，因而使AI競賽仍處於中早期階段，強勁的數據中心需求與供應鏈緊張，將對2026年AI基本面產生支撐。

整體而言，2026年AI雖將驅動市場波動，但仍是樂觀的一年，除AI應用才剛開始，全球主權國家客戶則熱衷在AI部署上實現自給自足，加上資本支出不斷提升，將推升2026年全球半導體銷售額將年增30%、邁向1兆美元大關。

其中，AI半導體預計將有50%以上的年增長幅度，驅動力主要來自數據中心高利用率、供應吃緊及企業端的應用；晶圓製造設備（WFE）預計銷售額將有近兩位數的年增長；至於類比半導體，則因宏觀環境不明，建議「擇優布局」。

大摩認為，明年半導體產業將持續強勁，其中大中華區供應鏈更將由AI需求主導，這可能對非AI領域如智慧型手機、PC等產生負面影響，因為資源如晶圓代工、記憶體、玻璃基板材料等將被AI消耗。

台廠中，在AI晶圓代工與封測領域，大摩看好台積電、日月光投控、京元電；在AI ASIC板塊，則偏好聯發科、創意、世芯等，六檔個股均給予「優於大盤」評級。不過大摩特別點出，2027年後，美國電力基礎設施是否能滿足強大的AI運算需求，則是不確定的因素。