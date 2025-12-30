快訊

好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

期交所公告調整臺股等期貨契約與選擇權保證金

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

臺灣期貨交易所於30日公告調整臺股、小型臺指、客製化小型臺指、微型臺指、電子、小型電子、金融、小型金融、非金電、半導體30 、航運、英國富時100等期貨契約，以及臺指、電子及金融選擇權契約的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金，並自31日一般交易時段結束後起實施。

⭐2025總回顧

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生之虧損超過自身可承擔能力之情事發生，以維護自身交易安全。

臺灣期貨交易所 契約 選擇權

延伸閱讀

明年2026押美股還台股？掀網論戰：台積電確定性高、但台美難脫勾

台股元月紅包來了？詹璇依揭歷史數據：聖誕節後20天「上漲機率高達87％」

主動群益科技創新ETF上市 鎖定創新科技為投資主題

遇中共軍演 台股早盤一度下跌超過二百點

相關新聞

00919換股成大戶提款機！台新新光金將走上永信建暴漲又暴跌老路？

ETF 換股因機械式操作與高度透明，成為大戶套利溫床。00919在營建股與金融股間取捨，永信建案例揭示換股風險，金融股占比升高後，投資人更需留意產業連動與防禦配置。 在次ETF的換股，其實早就被各路高手視為「大戶吃豆腐、快樂去套利」的提款機。這場劇本的精髓在於：ETF的操作是「機械式」的，它必須在公開的調整期內買入或賣出固定的股票，這種透明度對大戶來說，簡直是送上門的套利契機。

軍演影響不大？台股今收黑「投資人冷靜」 分析師：不敵市場對1月行情期待

面對中共解放軍環台軍演，台股開低後震盪拉高，尾盤雖一度翻紅，但終場仍不敵賣壓，以下跌103點作收，指數收盤2萬8707點...

三大法人逆勢買超26.8億元撐盤！信驊、群創領軍 台股封關前捍衛5日線

2025年台股封關倒數兩天，市場情緒卻如洗三溫暖。30日台股受到美股走弱與中共軍演雙重利空夾擊，權王台積電（2330）開...

台積電未入列第4季十大爆紅台股榜 記憶體熱潮造就這檔個股奪冠

台股第4季市場題材輪動頻繁，個股與ETF的關注焦點快速變化。Yahoo股市App 30日公布第4季十大爆紅台股榜與五大爆...

外資估2026年全球半導體銷售額將邁向1兆美元大關 大摩關注六台廠

美銀證券在最新釋出的「半導體產業」報告中預估，隨企業端的AI應用才剛開始，加上全球主權國家客戶熱衷在AI部署上實現自給自...

富邦證券輔導輝創電子 明日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的輝創（6722）電子公司，將於31日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。