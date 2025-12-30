期交所公告調整臺股等期貨契約與選擇權保證金

ETF 換股因機械式操作與高度透明，成為大戶套利溫床。00919在營建股與金融股間取捨，永信建案例揭示換股風險，金融股占比升高後，投資人更需留意產業連動與防禦配置。 在次ETF的換股，其實早就被各路高手視為「大戶吃豆腐、快樂去套利」的提款機。這場劇本的精髓在於：ETF的操作是「機械式」的，它必須在公開的調整期內買入或賣出固定的股票，這種透明度對大戶來說，簡直是送上門的套利契機。

2025-12-30 15:33