快訊

好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

這家企業受惠明年網通運算出貨增逾10倍 股價蓄勢再啟波段攻勢

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

隨CES展即將於明年初登場，主題仍以AI為主，已提前炒熱市場熱度，帶動近來相關AI概念股表現強勢。其中，緯創（3231）由於受惠AI伺服器出貨需求依然強勁，加上網通運算明年出貨成長將達10倍，因而成為市場吸睛焦點。

⭐2025總回顧

法人指出，展望 2026年，在考量記憶體供給吃緊下，預估一般伺服器出貨量將年增5%，AI伺服器出貨量則將年增84%，整體全球伺服器可望年增 13%，總出貨量將超過1,700萬台，滲透率提升至17%，主因CSP等客戶需求強勁。

而緯創受惠Computing Board（運算板）客戶需求成長，企業品牌客戶Rack訂單能見度佳，加上新客戶增加，法人推估緯創2026年AI伺服器營收年增率將呈現雙位數百分比成長。

而網通運算部分，目前營收占比仍低，但法人預期2026年出貨量將成長10倍，訂單主要來自北美網通客戶（資料中心用的交換器），明年將有明顯營收貢獻，將成為緯創下一個重要的成長動能。

而為因應2026年AI伺服器的訂單將持續成長，緯創持續擴增AI伺服器產能，包括竹北廠52.8億元的投資，也將用於生產AI伺服器。此外，為因應輝達（NVIDIA）的訂單需求，預期2026年首季美國德州達拉斯廠也將導入量產。

伺服器 AI 緯創 網通 營收

延伸閱讀

黃仁勳神操作！ 輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

啟碁前進CES大秀AI技術與應用 強打光學交換器

狠甩廣達 緯創晉升電子二哥 AI伺服器推動版圖翻轉

相關新聞

00919換股成大戶提款機！台新新光金將走上永信建暴漲又暴跌老路？

ETF 換股因機械式操作與高度透明，成為大戶套利溫床。00919在營建股與金融股間取捨，永信建案例揭示換股風險，金融股占比升高後，投資人更需留意產業連動與防禦配置。 在次ETF的換股，其實早就被各路高手視為「大戶吃豆腐、快樂去套利」的提款機。這場劇本的精髓在於：ETF的操作是「機械式」的，它必須在公開的調整期內買入或賣出固定的股票，這種透明度對大戶來說，簡直是送上門的套利契機。

軍演影響不大？台股今收黑「投資人冷靜」 分析師：不敵市場對1月行情期待

面對中共解放軍環台軍演，台股開低後震盪拉高，尾盤雖一度翻紅，但終場仍不敵賣壓，以下跌103點作收，指數收盤2萬8707點...

三大法人逆勢買超26.8億元撐盤！信驊、群創領軍 台股封關前捍衛5日線

2025年台股封關倒數兩天，市場情緒卻如洗三溫暖。30日台股受到美股走弱與中共軍演雙重利空夾擊，權王台積電（2330）開...

台積電未入列第4季十大爆紅台股榜 記憶體熱潮造就這檔個股奪冠

台股第4季市場題材輪動頻繁，個股與ETF的關注焦點快速變化。Yahoo股市App 30日公布第4季十大爆紅台股榜與五大爆...

外資估2026年全球半導體銷售額將邁向1兆美元大關 大摩關注六台廠

美銀證券在最新釋出的「半導體產業」報告中預估，隨企業端的AI應用才剛開始，加上全球主權國家客戶熱衷在AI部署上實現自給自...

富邦證券輔導輝創電子 明日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的輝創（6722）電子公司，將於31日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。