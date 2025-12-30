快訊

富邦證券輔導輝創電子 明日起受理競價拍賣

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券輔導的輝創電子公司，31日起將受理競價拍賣作業。輝創電子總經理江世豐(左四)、富邦證券董事長程明乾(右三)與董事葉公亮(左三)，於上市前業績發表會合影。富邦證券／提供
富邦證券輔導的輝創（6722）電子公司，將於31日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣33.06元，自2025年12月31日起競價拍賣至2026年1月5日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於2026年1月6日開始公開申購。

輝創電子長期專注車用電子「全感測技術」，產品線完整，涵蓋多項先進駕駛輔助系統(ADAS)核心元件，並同時供應乘用車、商用車與摩托車市場，是國內少數具備完整感測方案的一階供應商。

公司深耕日系車廠多年，取得 TOYOTA 與 HONDA 認證，品質與技術深獲國際肯定，並積極拓展全球車廠合作，持續提升品牌能見度與市占率。

輝創電子自2022年起近三年營業收入分別為37.13億、48.17億、52.45億，年複合成長率達12.19%。2025年前三季營收為38.22億元，稅後淨利1.58億元，EPS 2.02元，在全球車市受匯率波動、終端需求與關稅政策等不確定因素影響下，仍展現穩健獲利能力，營運表現亮眼。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，全球車輛技術正朝向「電動化、自動化、聯網化」發展，各國法規強化主動安全配備要求，推升ADAS感測器滲透率。隨著AI與高速運算平台導入車載系統，對多感測整合方案的需求將持續增加，有助輝創電子鞏固市場地位，並支撐未來營運成長動能。

車市 市場 富邦 競拍 車用電子

