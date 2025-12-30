三大法人逆勢買超26.8億元撐盤！信驊、群創領軍 台股封關前捍衛5日線

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
2025年台股封關倒數兩天，市場情緒卻如洗三溫暖。本報資料照片
2025年台股封關倒數兩天，市場情緒卻如洗三溫暖。30日台股受到美股走弱與中共軍演雙重利空夾擊，權王台積電（2330）開盤即承受賣壓，拖累大盤一度重挫逾250點，低見28,553點；然而，盤中靠著「股王」信驊（5274）刷新天價及面板、記憶體族群聯手抗跌，拉抬指數數度翻紅，可惜尾盤台積電遭大單突襲，急殺10元、跌至1,520元，終場大盤收低103.76點，報28,707.13點，5日線失而復得，成交量則放大至4,588億元。三大法人續買超26.8億元，僅投信連4日賣超。

⭐2025總回顧

統計三大法人30日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超44.72億元，投信賣超40.03億元；自營商買超（合計）22.1億元，其中自營商（自行買賣）買超10.49億元、自營商（避險）買超11.61億元。

盤面上，股王信驊展現王者之風，受惠於AI伺服器與傳統伺服器需求雙重增溫，強勢改寫盤中7,715元、收盤7,550元歷史雙天價。群創（3481）「太空效應」噴發，挾量87.5萬餘張巨量、穩居台股人氣王，股價亦強鎖漲停16.3元，終場仍有超過14萬張買單排隊。

另一大亮點在於記憶體族群。晶豪科（3006）跳空漲停領軍，加上美商輝達（NVIDIA）結盟AI新創Groq帶動SRAM市場預期，讓利基型記憶體廠成為新寵。華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）也隨之跟進，成為今日指數一度翻紅的重要功臣。

觀察今日成交值超過百億元個股有5檔，華邦電、台積電分居冠亞居，且雙雙超過300億元；整體股價表現漲多跌少。依序為：華邦電328.26億元，股價漲8.84%、收83.7元；台積電308.57億元，股價跌0.65%、收1,520元；南亞科294.23億元，股價漲3.18%、收194.5元；群創139.49億元，股價漲9.76%、收16.3元；京元電子（2449）128.19億元，股價跌0.61%、收243.5元。

觀察今日成交量超過十萬大張個股有8檔，除唯一一檔ETF「00990A」收黑外，其餘皆漲。依序為：群創成交875,045張，華邦電成交403,313張；力積電（6770）成交209,568張，股價漲1.51%、收40.25元；友達（2409）成交193,186張，股價漲2.12%、收12.05元；可寧衛*（8422）成交155,444張，股價漲2.73%、收30.1元；南亞科成交151,070張；凱崴（5498）成交115,224張，股價漲5.87%、收54.1元；主動元大AI新經濟（00990A）成交105,305張，股價跌2%、收10.3元。

台股 記憶體 三大法人 外資

