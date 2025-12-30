軍演影響不大？台股今收黑「投資人冷靜」 分析師：不敵市場對1月行情期待

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
面對中共解放軍環台軍演，台股開低後震盪拉高，尾盤雖一度翻紅，但終場仍不敵賣壓，以下跌103點作收，指數收盤2萬8707點，跌幅0.36％，成交值4588億元。記者黃義書／攝影
面對中共解放軍環台軍演，台股開低後震盪拉高，尾盤雖一度翻紅，但終場仍不敵賣壓，以下跌103點作收，指數收盤2萬8707點，跌幅0.36％，成交值4588億元。分析師表示，台股目前基本面、籌碼面、技術面對多頭有利，軍演影響大幅降低，投資人反應冷靜。

台股早盤雖然開低，但跌幅有限，主要權值股台積電以1520元收盤，下跌10元，跌幅0.65％，鴻海以228元收盤，下跌3元，跌幅1.3％，台達電收盤961元，跌幅1％。電子類股指數下跌0.33％，金融類股指數下跌0.37％。在中共軍演氛圍下，部分軍江股逆勢走揚。

台新投顧副總黃文清表示，即使有軍演，仍不敵市場對明年元月行情的期待，過去12月至1月，甚至到春節，都是股市特別的旺季，現階段不論是基本面、籌碼面，對股市都是正面影響。

黃文清指出，基本面方面，市場對AI相關產業的成長性充滿期待，且1月通常是企業發布年度展望和財報，例如台積電明年1月15日舉辦法說會，此最佳時機促成「做夢行情」。

籌碼方面，黃文清指出，雖然12月外資交易相對清淡，但歷史上外資在12月清淡後，隔年元月至農曆年期間通常會回流，這將與「做夢行情」共同推升台股走勢。

技術面更容易看，指數續創新高，繼續處於多頭環境，成交量雖然萎縮，但黃文清認為不是價量背離，而是年底量能本來就比較低，預期明年1月外資回流後，可進一步帶動量能擴增，並進一步推升股市。

另外，雖然台美關稅談判尚未正式公布結果，但市場認為最壞的情況已經過去，壓力已經解除，就等著看談判的結果有多正向而已。

