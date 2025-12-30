00919換股成大戶提款機！台新新光金將走上永信建暴漲又暴跌老路？

＊原文時間12月24日。

ETF換股因機械式操作與高度透明，成為大戶套利溫床。00919在營建股與金融股間取捨，永信建案例揭示換股風險，金融股占比升高後，投資人更需留意產業連動與防禦配置。

在次ETF的換股，其實早就被各路高手視為「大戶吃豆腐、快樂去套利」的提款機。這場劇本的精髓在於：ETF的操作是「機械式」的，它必須在公開的調整期內買入或賣出固定的股票，這種透明度對大戶來說，簡直是送上門的套利契機。

相信投資夠久的投資人都知道，提到高殖利率股，第一個想到的不是營建股就是金融股。

然而，投資金融股通常比營建股來得更加穩健，畢竟建案總有個完工入帳與銷售週期的不確定性，這讓ETF篩選營建股成為一道難題。

群益台灣精選高息（00919）換股 遇上新青安炒房與金龍風暴

然而，房市的轉折其實早在2024年就已經埋下伏筆。

年初，新青安政策上路後，資金快速湧入房市，當時台中、桃園、高雄等地區，房市指數呈現大漲，炒作氣氛明顯升溫；直到2024年7月，央行祭出第六波選擇性信用管制，房市成交量開始急凍，並於9月19日理監事會後再度宣布第七波選擇性信用管制，在「金龍風暴」之下，終於將營建股熱度降溫。

政策連番出手後，房市量能明顯萎縮。以高雄為例，目前交易量僅剩當時的四分之一，而台北成交量約減少一半，南北落差相當明顯。

正是在這樣劇烈的政策反轉背景下，永信建（5508）的股價卻出現極端表現，從2023年8月約70元，一路飆升至2024年7月底的322元，短時間內成為市場矚目的超級飆股，之後股價又跌超過八成跌幅，成為地獄倒楣鬼持股。

回頭看籌碼面，在2024年5月29日00919納入永信建時，股價已來到200元的高檔，投信開始買進的當下，外資持股僅有12,183張。

我們都知道，ETF成分股調整時，常會出現外資與投信互相對敲的情況，但這一次外資持股基數過低，根本無法與投信對敲。

再加上永信建7月31日即將除權息，空方不敢輕易放券放空，反而讓主力逮到機會，與投信上演「我丟你撿」的推升行情，但隨後打房力度加重，直接把永信建股價打回原形。

當永信建（5508）被剔除成分股後，由於 ETF有8個交易日的調整過渡期，00919只能按規則執行賣出作業，每天固定賣出2,720張，在缺乏接手買盤的情況下，股價一路回落，本週最低一度跌至62.1元。

相較之下，同樣被調整的冠德（2520），因主要銷售集中在北部，本來成交量能就高於永信建，即使投信每天賣出5,420張，市場上仍有其他法人願意持續承接籌碼，股價承壓程度自然不同。

減少換股成了投資人期盼！00919金融股占比突破四成

既然營建股入帳週期難以捉摸且流動性存疑，「減少換股次數」已成了現在投資人最盼望的事情，免得到時候又被市場吃豆腐！

從這次選股中可以看出，00919對金融股的偏好越來越高，金融類股占比已來到四成，台新新光金（2887）被納入成分股，卻又成了市場吃豆腐的下一個代表作。

這與0050電子股占比八成、台積電超過六成占比的結構對比，彷彿成了一場「金融股與電子股」的PK賽！

看清市場聯動性 增加電信與食品股配置更安全

若你剛好將0050與00919進行配置，但必須注意到兩者之間的連動性。

回顧歷史，當股災來臨時，金融股的跌幅有時甚至比電子股更兇狠！這表示如果你僅以這兩者互相配置，很難完全規避掉市場系統性風險。

同時，這兩類ETF在電信與食品股上的占比都相當低。為了讓自己的投資組合更加安全與多元，建議投資人可以適度配置一些防禦性強的電信股，如：中華電（2412）、遠傳（4904），或是選擇低基期的食品股，如大成（1210）、味全（1201），以及避險的元大 S&P 黃金 (00635U)，透過增加配置的多元性，才能在投資ETF的路上走得更穩健。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：群益台灣精選高息（00919）總被吃豆腐？永信建飆漲到崩跌後，改買台新新光金！