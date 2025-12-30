快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

法人：雙引擎帶動 特用化學供應鏈迎成長高峰

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

隨著全球人工智慧（AI）基礎建設需求持續噴發，半導體產業將於2026年迎來新一波成長高峰。國內大型法人機構表示，「先進製程」與「先進封裝」將成為驅動特用化學及材料供應鏈的兩大核心引擎。在技術門檻墊高與本土供應鏈缺口顯現的趨勢下，新應材、台特化、山太土、長興等將成為市場焦點 。

⭐2025總回顧

隨AI算力需求大增，全球先進封裝市場規模預計將於2030年達到790億美元。技術端正從單一平面封裝轉向晶片疊層發展，這導致晶片翹曲、散熱等挑戰愈趨複雜，進而推動相關耗材必須同步升級 。

法人指出，過去由日、韓廠商長期壟斷的先進封裝材料市場，正因「在地化」趨勢出現轉機。目前台廠正積極填補本土供應鏈缺口。

另一個值得關注的動能來自美系消費電子大廠。預期2026年下半年搭載於新一代iPhone的A20 Pro晶片，將全面改採WMCM（晶圓級多晶片模組）封裝。受此訂單能見度帶動，WMCM月產能預估將從2025年底的2萬片，暴增至2026年底的6萬片，成為成長最快速的封裝技術，進一步帶動耗材需求。

在前端製程方面，晶圓代工龍頭台積電2026年資本支出有望挑戰500億美元新高。隨著2奈米製程於近期量產並在明年快速放量，相關材料商如特殊氣體大廠台特化及黃光微影材料商新應材，憑藉在先進製程中的寡占地位與高議價能力，營運成長性具備高度明確性 。

晶片 市場 晶圓代工

延伸閱讀

AI 儲存需求助攻下 鎧俠股價稱冠全球 2026年也將安度市場驚濤駭浪

矽科宏晟今掛牌上櫃 蜜月行情可期 中籤者可笑納近13萬元入袋

三星大陸廠引進晶片製造設備 傳再獲美方鬆綁一年

黃仁勳神操作！ 輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

相關新聞

遇中共軍演 台股早盤一度下跌超過二百點

台股29日以2萬8810點收盤創新高，但共軍宣布30日圍台軍演並將進行實彈射擊，加上美股收黑，台指期盤後電子盤下跌，台北...

BMC王者再寫天價！信驊逆勢飆7,715元 AI伺服器需求撐起新股王時代

台股30日隨美股回落震盪，權王台積電（2330）一度回測5日線支撐，但股王信驊（5274）卻逆勢突圍，盤中股價飆升至7,...

台股震盪終場賣壓現 收28,707點、下跌103點 台積電小跌10元

今年倒數第二交易日，受29日美股疲弱影響，台股30日開低，最低達28,553點，不過後續盤中震盪走高，終場前一度翻紅小漲...

台股早盤下跌逾190點 台積電開低15元

台股30日開盤指數下跌87.07點，開盤指數為28,723.82點。台積電（2330）開盤價1,515，下跌15元。

開年布局傳統旺季 這ETF不配息追台股成長紅利

2025年台股多頭未歇、屢創歷史高點，持續推高市場對於台股的想像；就在AI持續火燙發展，電子產業預計持續受惠，景氣回升與...

台股創新高 寫五大驚奇…多頭有望延續至元月上旬

台股昨（29）日在台積電領軍大漲帶動下，加權指數盤中觸及28,841點、終場上漲254點收28,810點，再造盤中、收盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。