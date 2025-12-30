外資按讚光通訊產業 台股供應鏈有望受惠

光通訊族群30日無懼大盤回檔，由光聖（6442）領軍，集體上攻，光聖大漲逾7%，盤中甚至一度逼近漲停，股價距離前高僅有半根漲停板的距離，有望再創新高，今日成交量放大至4,546張。而華星光（4979）也緊隨其後，大漲近6%，股價最高點來到318元，創下歷史新高，法人看好其明年營運大躍進。

外資傑佛瑞最近發布報告，明年800G產品將大幅放量，需求強勁程度難以想像，供不應求的態勢已成型，價格有望調漲，加上產品迭代，毛利率將更加驚人，光通訊族群獲利成長將迎來一次大爆發。此外，另一大亮點在於Google開放TPU光學電路交換器的採購給外部供應商，將進一步推升需求，而華星光、光聖等光通訊模組供應商將會是首要受惠者。

華星光800G產品本季已開始出貨，為聯亞（3081）做後段製程代工，法人推估終端客戶為Google，主要應用在TPU晶片連接的光路交換器系統內，2026年隨著產品組合優化以及新產能開出，獲利將大幅提升。