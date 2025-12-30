台股震盪終場賣壓現 收28,707點、下跌103點 台積電小跌10元

今年倒數第二交易日，受29日美股疲弱影響，台股30日開低，最低達28,553點，不過後續盤中震盪走高，終場前一度翻紅小漲20點，不過最後一盤賣壓湧現，收在28,707點，下跌103點，跌幅0.36%，成交量4,588億元，台積電（2330）收1,520元，下跌10元。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，京元電子（2449）、富喬（1815）、鴻海（2317）、台燿（6274）、大立光（3008）、日月光投控（3711）、榮科（4989）、廣達（2382）、金像電（2368）、雷虎（8033）、奇鋐（3017）、順達（3211）、漢唐（2404）、欣興（3037）、光寶科（2301）、智邦（2345）、恩德（1528）等。

隨著新年假期將至，市場預期成交量偏低，本周經濟數據相對清淡。聯準會周二將公布12月會議紀錄，市場押注明年將有降息空間，因近期通膨數據趨於溫和，進一步強化央行寬鬆政策的預期，為風險性資產帶來助力。

指數連六個交易日不斷創高，不過市場交易清淡加上逢元旦假期，量能未達5千億且低於月均量，盤面以族群輪動維繫多方格局。另外，復華台灣科技優息納入台積電、聯發科，預估台股在主被動資金推動下，有助指數高檔震盪盤堅，建議強勢股勿過度追高， AI題材之績優股以分批布局為原則。

統一投顧表示，台灣11月景氣燈號延續穩健成長，台股指數再創新高，技術面強勢，加上傳台積電2026年先進製程漲價、CES展等題材，有利延續多方行情，惟中國發動圍台軍演、融資餘額近3,400億，短線槓桿偏高，預估指數高檔震盪盤堅。

操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、台積電法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸（含光傳輸）、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。