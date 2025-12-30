快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

台股震盪終場賣壓現 收28,707點、下跌103點 台積電小跌10元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。示意圖／聯合報資料照片
台股。示意圖／聯合報資料照片

今年倒數第二交易日，受29日美股疲弱影響，台股30日開低，最低達28,553點，不過後續盤中震盪走高，終場前一度翻紅小漲20點，不過最後一盤賣壓湧現，收在28,707點，下跌103點，跌幅0.36%，成交量4,588億元，台積電（2330）收1,520元，下跌10元。

⭐2025總回顧

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，京元電子（2449）、富喬（1815）、鴻海（2317）、台燿（6274）、大立光（3008）、日月光投控（3711）、榮科（4989）、廣達（2382）、金像電（2368）、雷虎（8033）、奇鋐（3017）、順達（3211）、漢唐（2404）、欣興（3037）、光寶科（2301）、智邦（2345）、恩德（1528）等。

隨著新年假期將至，市場預期成交量偏低，本周經濟數據相對清淡。聯準會周二將公布12月會議紀錄，市場押注明年將有降息空間，因近期通膨數據趨於溫和，進一步強化央行寬鬆政策的預期，為風險性資產帶來助力。

指數連六個交易日不斷創高，不過市場交易清淡加上逢元旦假期，量能未達5千億且低於月均量，盤面以族群輪動維繫多方格局。另外，復華台灣科技優息納入台積電、聯發科，預估台股在主被動資金推動下，有助指數高檔震盪盤堅，建議強勢股勿過度追高， AI題材之績優股以分批布局為原則。

統一投顧表示，台灣11月景氣燈號延續穩健成長，台股指數再創新高，技術面強勢，加上傳台積電2026年先進製程漲價、CES展等題材，有利延續多方行情，惟中國發動圍台軍演、融資餘額近3,400億，短線槓桿偏高，預估指數高檔震盪盤堅。

操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、台積電法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸（含光傳輸）、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

台積電 台股指數

延伸閱讀

傳羅唯仁遭搜出大量台積電機密 王鴻薇：工研院應拔其院士資格

主動群益科技創新ETF上市 鎖定創新科技為投資主題

遇中共軍演 台股早盤一度下跌超過二百點

首檔主題式主動ETF00992A今上市！法人看好：2026年多頭續發力、逢低卡位

相關新聞

遇中共軍演 台股早盤一度下跌超過二百點

台股29日以2萬8810點收盤創新高，但共軍宣布30日圍台軍演並將進行實彈射擊，加上美股收黑，台指期盤後電子盤下跌，台北...

BMC王者再寫天價！信驊逆勢飆7,715元 AI伺服器需求撐起新股王時代

台股30日隨美股回落震盪，權王台積電（2330）一度回測5日線支撐，但股王信驊（5274）卻逆勢突圍，盤中股價飆升至7,...

台股震盪終場賣壓現 收28,707點、下跌103點 台積電小跌10元

今年倒數第二交易日，受29日美股疲弱影響，台股30日開低，最低達28,553點，不過後續盤中震盪走高，終場前一度翻紅小漲...

台股早盤下跌逾190點 台積電開低15元

台股30日開盤指數下跌87.07點，開盤指數為28,723.82點。台積電（2330）開盤價1,515，下跌15元。

開年布局傳統旺季 這ETF不配息追台股成長紅利

2025年台股多頭未歇、屢創歷史高點，持續推高市場對於台股的想像；就在AI持續火燙發展，電子產業預計持續受惠，景氣回升與...

台股創新高 寫五大驚奇…多頭有望延續至元月上旬

台股昨（29）日在台積電領軍大漲帶動下，加權指數盤中觸及28,841點、終場上漲254點收28,810點，再造盤中、收盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。