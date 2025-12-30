受美股影響台股開低 市場押寶CES題材跌幅收斂

美股四大指數29日全數收黑，加上中共圍台軍演所引發的地緣政治雜音影響，台股30日未能延續前一日創高漲勢，盤中最低下跌277點至28,533點，不過，跌幅逐漸收斂，跌點一度只剩7點。台積電（2330）一度下跌20元至1,510元，盤中也止穩回到平盤1,530元。

台新投顧指出，外資尚未正式歸隊，電子成交比重仍低，但市場資金已開始押寶CES 2026（1/6~1/9）題材，機器人、自駕車等供應鏈表現強勢，推升光電、半導體、零組件等類股指數續揚，後續仍有空間，可持續偏多操作。傳產方面，烏俄停火後的重建題材與金屬報價上揚，相關之水泥、鋼鐵類股受惠，有短線操作空間。

投資建議方面，台新投顧表示，CES 2026聚焦Physical AI（實體AI），輝達執行長黃仁勳將出席說明AI如何讓機器人擁有學習能力，進而能自主思考與行動。三星與LG等家電大廠則推出新款家用機器人，機器人將加速進入生活；相關個股如達明（4585）、台灣精銳（4583）、宇隆（2233）等可留意。