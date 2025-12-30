受美股影響台股開低 市場押寶CES題材跌幅收斂

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數29日全數收黑，加上中共圍台軍演所引發的地緣政治雜音影響，台股30日未能延續前一日創高漲勢，盤中最低下跌277點至28,533點，不過，跌幅逐漸收斂，跌點一度只剩7點。台積電（2330）一度下跌20元至1,510元，盤中也止穩回到平盤1,530元。

台新投顧指出，外資尚未正式歸隊，電子成交比重仍低，但市場資金已開始押寶CES 2026（1/6~1/9）題材，機器人、自駕車等供應鏈表現強勢，推升光電、半導體、零組件等類股指數續揚，後續仍有空間，可持續偏多操作。傳產方面，烏俄停火後的重建題材與金屬報價上揚，相關之水泥、鋼鐵類股受惠，有短線操作空間。

投資建議方面，台新投顧表示，CES 2026聚焦Physical AI（實體AI），輝達執行長黃仁勳將出席說明AI如何讓機器人擁有學習能力，進而能自主思考與行動。三星與LG等家電大廠則推出新款家用機器人，機器人將加速進入生活；相關個股如達明（4585）、台灣精銳（4583）、宇隆（2233）等可留意。

遇中共軍演 台股早盤一度下跌超過二百點

台股29日以2萬8810點收盤創新高，但共軍宣布30日圍台軍演並將進行實彈射擊，加上美股收黑，台指期盤後電子盤下跌，台北...

BMC王者再寫天價！信驊逆勢飆7,715元 AI伺服器需求撐起新股王時代

台股30日隨美股回落震盪，權王台積電（2330）一度回測5日線支撐，但股王信驊（5274）卻逆勢突圍，盤中股價飆升至7,...

台股早盤下跌逾190點 台積電開低15元

台股30日開盤指數下跌87.07點，開盤指數為28,723.82點。台積電（2330）開盤價1,515，下跌15元。

開年布局傳統旺季 這ETF不配息追台股成長紅利

2025年台股多頭未歇、屢創歷史高點，持續推高市場對於台股的想像；就在AI持續火燙發展，電子產業預計持續受惠，景氣回升與...

台股創新高 寫五大驚奇…多頭有望延續至元月上旬

台股昨（29）日在台積電領軍大漲帶動下，加權指數盤中觸及28,841點、終場上漲254點收28,810點，再造盤中、收盤...

外資買盤持續敲進…台積電股價、市值 雙創新高

外資耶誕長假後陸續歸隊，昨（29）日繼續敲進台積電，帶動台積電股價開高走高，終場收歷史新高價1,530元、漲20元，貢獻...

