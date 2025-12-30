BMC王者再寫天價！信驊逆勢飆7,715元 AI伺服器需求撐起新股王時代

台股30日隨美股回落震盪，權王台積電（2330）一度回測5日線支撐，但股王信驊（5274）卻逆勢突圍，盤中股價飆升至7,715元，再創歷史新高，不僅今年以來漲幅高達132%，更一舉超越前股王大立光（3008）6,075元的歷史紀錄，為台股寫下全新天價里程碑。

回顧信驊走勢，2024年底股價仍在3,325元，今年在AI伺服器與雲端需求同步引爆下，一路強勢上攻。法人指出，信驊為全球遠端伺服器管理晶片（BMC）龍頭，產品橫跨AI伺服器與通用型伺服器，正好站在AI浪潮與雲端資本支出擴張的核心位置，成為資金長線布局焦點。

基本面表現同樣亮眼。信驊11月營收達8.4億元，月增15%、年增23.4%，改寫單月新高；累計前11月營收82.13億元，年增43.5%，展現高成長動能。公司董事長林鴻明日前指出，隨供應鏈轉順，現階段出貨優於預期，訂單能見度已看到2026年第2季，下半年將有通用伺服器與AI伺服器新平台陸續上市，對2026年營運展望審慎樂觀。

外資圈亦同步升溫。美系外資在最新「雲端半導體產業」報告中指出，美國與中國大陸市場需求強勁，預估雲端半導體晶片2026年恐出現二位數漲價，直接嘉惠信驊、聯發科（2454）等關鍵供應商。研調數據也顯示，企業硬體、通訊與網路設備的外部IT支出成長率，將由2025年的3.4%加速至2026年的8.1%，為雲端晶片需求再添柴火。

市場同時聚焦信驊新一代BMC晶片AST2700進度。林鴻明透露，該產品今年已完成送樣，預計明年首季量產，採用DDR5規格、效能明顯優於前一代AST2600，已獲多家伺服器客戶積極驗證，法人估計AST2700於2026年營收占比可達10%至15%，成為新一輪平台循環的重要成長引擎。

法人推估，信驊2026年首季營收有望達26億至27億元，再創新高，毛利率維持66.5%至67.5%的高檔水準。在AI、雲端與新平台三箭齊發下，股王地位不僅站得穩，更為台股高價股立下全新天花板。