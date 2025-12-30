聽新聞
0:00 / 0:00
遇中共軍演 台股早盤一度下跌超過二百點
台股29日以2萬8810點收盤創新高，但共軍宣布30日圍台軍演並將進行實彈射擊，加上美股收黑，台指期盤後電子盤下跌，台北股市今天承受不少壓力。台股30日開低走低，跌點一度超過200點，10分鐘後加權股價指數2萬8619點，跌幅0.66％。
⭐2025總回顧
開盤10分鐘主要權值股表現，台積電1515元，下跌15元，鴻海229元，下跌2元，台達電平盤上下。台股還有2個交易日封關，至12月29日止，台股已上漲5千7百點，30、31日兩個交易日能否守成，都不影響全年大漲逾2成的成績，只不過整體漲幅仍弱於國際股市。
美股今年最後一周第一個交易日四大指數同步收黑，對再度刷新高的台股潑冷水，不過，四大指數跌幅不深，道瓊跌0.51％，那斯達克指數下跌0.5％、S&P500跌0.35％、費城半導體下跌0.41％
針對中國新一波環台軍演包括實彈射擊，重申與中國國家主席習近平關係非常好的美國總統川普表示，習近平並沒有告訴他任何事，但他不認為習近平真的會這麼做，完全沒什麼讓他擔心的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言