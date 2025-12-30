快訊

「4G釘子戶」就是不升5G！NCC曝結果「不是資費方案貴」而是這關鍵

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

遇中共軍演 台股早盤一度下跌超過二百點

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
遇中共軍演，台股開盤後跌點一度逾200點。圖／本報資料照片
台股29日以2萬8810點收盤創新高，但共軍宣布30日圍台軍演並將進行實彈射擊，加上美股收黑，台指期盤後電子盤下跌，台北股市今天承受不少壓力。台股30日開低走低，跌點一度超過200點，10分鐘後加權股價指數2萬8619點，跌幅0.66％。

⭐2025總回顧

開盤10分鐘主要權值股表現，台積電1515元，下跌15元，鴻海229元，下跌2元，台達電平盤上下。台股還有2個交易日封關，至12月29日止，台股已上漲5千7百點，30、31日兩個交易日能否守成，都不影響全年大漲逾2成的成績，只不過整體漲幅仍弱於國際股市。

美股今年最後一周第一個交易日四大指數同步收黑，對再度刷新高的台股潑冷水，不過，四大指數跌幅不深，道瓊跌0.51％，那斯達克指數下跌0.5％、S&P500跌0.35％、費城半導體下跌0.41％

針對中國新一波環台軍演包括實彈射擊，重申與中國國家主席習近平關係非常好的美國總統川普表示，習近平並沒有告訴他任何事，但他不認為習近平真的會這麼做，完全沒什麼讓他擔心的。

