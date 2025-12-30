軍工股展威逆抗共軍軍演 法人指這些個股有商機

共軍圍台軍演，台股30日開盤走跌，寶一（8222）、龍德造船（6753）、晟田（4541）、中信造船（2644）、台船（2208）及雷虎（8033）等軍工股則相對抗跌走揚。

第一金投顧表示，2026年度國防預算編列9,495億元，占GDP 3.32%，創歷史新高。其構成包括：國防部主導經費5,614億元、特別預算1,868億元、非營業特種基金654億元。與2025年度相比，總額增加1,768億元，年增率達22.9%。展望後市，隨國防自主意識提高，以及全球軍備開支呈趨勢，2030年國防占比GDP規劃持續提升至GPD占比5%。

國泰期貨指出，第二波軍用商規無人機標案，目前來看由於該標案採購數量龐大，且交貨時間較短，預期將出現各廠家組隊參與進行投標的行為，以及單一機型由多位廠商平分出貨的情況發生，相關廠商包含長榮航太（2645）、中光電（5371）、雷虎（8033）、碳基（7719）、經緯航太（8495）、神通、智飛等業者皆有望受惠。

軍用軍規方面，碳基（7719）負責機體的複合型材料等零件生產，同時具備整機組裝能力，亞航（2630）以零組件組裝、維修為主，二者合作負責銳鳶二型的交付生產。全訊（5222）作為防空飛彈尋標系統中功率放大器的供應商，將直接受惠台灣之盾在飛彈上的龐大需求，且未來於無人機反制系統標案亦有望拿下雷達等組件功率放大器訂單。