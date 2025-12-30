台股早盤下跌逾190點 台積電開低15元

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。示意圖／聯合報資料照片
台股30日開盤指數下跌87.07點，開盤指數為28,723.82點。台積電（2330）開盤價1,515，下跌15元。

群益投顧表示，美股Nasdaq指數在10月底見高陷入整理、近期仍在11月上旬與12月上旬高點附近震盪。台股指數連創歷史新高，彰顯買盤積極作價，也凸顯台股基期風險轉增態勢。12月初前後波段強漲的記憶體、太空AI乃至矽光子概念等相關個股，逆盤勢強漲創高後多數回跌。指數創高後估漸呈上檔承壓態勢，買盤積極作價下，短線可能轉高檔狹幅震盪，基期風險相對轉增下，低基期族群輪彈。

操作題材可留意：

1.光電股─光電族群是電子股當中基期偏低的主要類股，近期相關個股從太陽能、面板群創（3481）到Led的億光（2393）)與光學股的大立光（3008）等，輪番出現一波強漲走勢。大摩最新業報告看好電視面板受惠2026年上半年世界盃等國際體育賽事，最快下季就有機會啟動備貨潮。

2.封測股─Google、Meta等雲端大廠發展自研AI晶片，相關ASIC熱潮引發後段封測龐大需求，台積電、日月光（3711）已無法釋出更多產能，傳出雲端大廠另外尋求產能支援，力成（6239）集團、欣銓（3264）都是雲端廠 ASIC釋單的合作對象。

周一（29日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,461.93點，下跌249.04點、跌幅0.51%；S&P500指數下跌0.35%；那斯達克指數下跌0.5%；費半指數下跌0.41%。台積電ADR跌0.63%，較台北交易溢價仍高達23.5%。

重量級科技股回吐上周推升標普500指數創新高的漲勢，加上地緣政治緊張局勢和資產劇烈波動的疑慮加劇，大盤表現低迷。

三大法人周一集中市場合計買超150.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超95億元，投信賣超13億元，自營商（自行買賣）買超18.8億元，自營商（避險）買超49.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少301口至670口，其中外資淨空單減少1,303口至22,173口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少132口至992口。

選擇權未平倉量部分，12月W5大量區買權OI落在29,000點，賣權最大OI落在28,200點 ; 月買權最大OI落在2,9400點，月賣權最大OI落在24,700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.24上升至1.56。VIX指數上升0.92至17.42。外資台指期買權淨金額0.75億元 ; 賣權淨金額-0.13億元。整體選擇權籌碼面中性。

台積電 外資

