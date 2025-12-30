科技股回落美股收低 投顧：關注Fed會議記錄

快訊

中央社／ 台北30日電

美股因權值型科技股自上週推升標普500指數創下新高後，29日回吐漲幅，終場4大指數全都收跌；輝達股價下跌1.21%，台積電ADR下跌0.63%。投顧表示，市場關注聯準會（Fed）將在台灣時間31日凌晨公布12月貨幣政策會議紀錄。

投顧指出，本週多數市場受年底連假影響，交易天數不多，主要關注31日凌晨將公布的FOMC（聯邦公開市場委員會）12月會議紀要；指數近期波動較大，年底前結帳與作帳行情交戰，注意產業訊息變化。

美股29日表現，道瓊工業指數終場下挫249.04點或0.51%，收48461.93點，標準普爾500指數下跌24.20點或0.35%，收6905.74點；那斯達克指數下挫118.75點或0.5%，收23474.35點，費城半導體指數下跌29.37點或0.41%，收7178.27點。

產業訊息方面，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達29日在文件中指出，已執行今年9月宣布的交易，購入價值50億美元的英特爾股份；輝達股價在盤前交易一度下跌1.3%。

台積電29日終場股價上漲新台幣20元，收1530元，創歷史新天價，率領台股攻高，集中市場指數盤中最高衝上28841.64點，終場上漲254.87點，收在28810.89點，盤中與收盤指數雙創歷史新高。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資買超92.71億元，為連續第2個交易日站在買方，自營商也加碼68.18億元，僅投信賣超12.87億元。

外資29日買超前3名依序為群創2萬9219張、元大台灣502萬8813張、群益台灣精選高息2萬6779張；賣超榜方面，外資賣超前3名依序為華新5萬5750張、友達3萬3404張、力積電2萬99張。

遇中共軍演 台股早盤一度下跌超過二百點

台股29日以2萬8810點收盤創新高，但共軍宣布30日圍台軍演並將進行實彈射擊，加上美股收黑，台指期盤後電子盤下跌，台北...

台股創新高 寫五大驚奇…多頭有望延續至元月上旬

台股昨（29）日在台積電領軍大漲帶動下，加權指數盤中觸及28,841點、終場上漲254點收28,810點，再造盤中、收盤...

台股早盤下跌逾190點 台積電開低15元

台股30日開盤指數下跌87.07點，開盤指數為28,723.82點。台積電（2330）開盤價1,515，下跌15元。

外資買盤持續敲進…台積電股價、市值 雙創新高

外資耶誕長假後陸續歸隊，昨（29）日繼續敲進台積電，帶動台積電股價開高走高，終場收歷史新高價1,530元、漲20元，貢獻...

三大名師唱多 CES展、權王法說領跑…台股元月行情衝關3萬點

台股多頭氣勢如虹，昨（29）日再度刷新盤中與收盤歷史紀錄。展望後市，富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭、統一投...

台股創新高…學者：共軍軍演情勢升級 恐難平靜

共軍東部戰區昨天在台股開盤前宣布發動圍台軍演，台股大盤指數不受影響、續創新高。政大金融系教授殷乃平指出，這類短期演習對市...

