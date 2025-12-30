科技股回落美股收低 投顧：關注Fed會議記錄

美股因權值型科技股自上週推升標普500指數創下新高後，29日回吐漲幅，終場4大指數全都收跌；輝達股價下跌1.21%，台積電ADR下跌0.63%。投顧表示，市場關注聯準會（Fed）將在台灣時間31日凌晨公布12月貨幣政策會議紀錄。

投顧指出，本週多數市場受年底連假影響，交易天數不多，主要關注31日凌晨將公布的FOMC（聯邦公開市場委員會）12月會議紀要；指數近期波動較大，年底前結帳與作帳行情交戰，注意產業訊息變化。

美股29日表現，道瓊工業指數終場下挫249.04點或0.51%，收48461.93點，標準普爾500指數下跌24.20點或0.35%，收6905.74點；那斯達克指數下挫118.75點或0.5%，收23474.35點，費城半導體指數下跌29.37點或0.41%，收7178.27點。

產業訊息方面，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達29日在文件中指出，已執行今年9月宣布的交易，購入價值50億美元的英特爾股份；輝達股價在盤前交易一度下跌1.3%。

台積電29日終場股價上漲新台幣20元，收1530元，創歷史新天價，率領台股攻高，集中市場指數盤中最高衝上28841.64點，終場上漲254.87點，收在28810.89點，盤中與收盤指數雙創歷史新高。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資買超92.71億元，為連續第2個交易日站在買方，自營商也加碼68.18億元，僅投信賣超12.87億元。

外資29日買超前3名依序為群創2萬9219張、元大台灣502萬8813張、群益台灣精選高息2萬6779張；賣超榜方面，外資賣超前3名依序為華新5萬5750張、友達3萬3404張、力積電2萬99張。