台股創新高 寫五大驚奇…多頭有望延續至元月上旬

台股昨（29）日在台積電（2330）領軍大漲帶動下，加權指數盤中觸及28,841點、終場上漲254點收28,810點，再造盤中、收盤新高；上市櫃總市值單日大增8,592億元，帶動今年來市值飆升20.72兆元創歷年之最。法人看好多頭行情有望延續至元月上旬。

台股昨寫五大創高紀錄，除加權指數盤中、收盤再創新高，還包括電子指數盤中1,722點、收1,720點；台指期盤中28,998點、收盤28,950點；上市市值93.85兆元、上櫃市值7.3兆元、上市櫃合計市值101.15兆元；台積電股價上漲20元收1,530元，市值增至39.67兆元，逼近40兆元整數關卡。

三大法人昨買超150.2億元，其中外資現貨買超95億元，連二買，累計買超179.2億元，外資的台指期未平倉淨空單減少1,303口至22,173口，期現貨同步偏多操作；自營商買超68.1億元，連八買，累計買超727.7億元；投信則賣超13億元，連三賣，累計賣超112.6億元。八大公股行庫逢高調節8.8億元，連三賣。

昨天大盤以電子權值股、面板、PCB、封測、機器人、軍工等表現較佳。上市19大類股也是漲多跌少，玻璃陶瓷上漲2.4%最強勢，電器電纜下跌1.8％最弱勢。成交量略增至4,690億元。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清看法，台股昨日上漲來自兩大力量，一是台積電漲價題材，另一是目前由內資控盤，對地緣政治風險敏感度較低，因而台股表現較預期強勢，年底前攻上29,000點應該不難。

黃詣庭分析，明年1月中旬前，行情均可偏多看待，利多有三，第一，外資將陸續歸隊重新建倉，有助補量上攻；第二，CES展1月6日登場，輝達執行長黃仁勳跟AMD執行長蘇姿丰均將發表演講；第三，台積電1月15日將舉辦法說會，未來獲利有想像空間。