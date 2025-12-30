快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

三大名師唱多 CES展、權王法說領跑…台股元月行情衝關3萬點

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

台股多頭氣勢如虹，昨（29）日再度刷新盤中與收盤歷史紀錄。展望後市，富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國等三大名師一致看好元月行情，認為在美國消費性電子展（CES 2026）與台積電（2330）法說會「雙利多」帶動下，大盤有機會挑戰30,000點大關。

⭐2025總回顧

三大名師分析，元月行情有望由美西時間2026年元月6日至9日登場的CES 2026揭開序幕，期間輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等科技巨頭將釋出AI應用、自駕車及機器人等新題材，進一步推升「作夢行情」。

隨後，2026年元月15日的台積電法說更是重中之重。陳奕光預期，台積電屆時可能釋出2026年上看500億美元的資本支出計畫，且2026年至2029年具備漲價動能，看好目標價將站上1,600元至1,680元。

黎方國估算，台積電2025年每股純益可望優於預期、達68元至70元，2026年有望挑戰85元，強勁的基本面將支撐公司股價與加權指數續揚。

針對明年元月加權指數空間，專家看法略有不同，但整體偏多趨勢不變。陳奕光認為，高低點落在28,000點至29,800點，雖元月底有農曆年前賣股壓力，但台積電法說會與美國聯準會主席換人後的寬鬆預期，將支撐元月底前的拉高行情。

黃詣庭指出，台股明年元月中旬前氛圍樂觀，但月底需留意Meta、微軟、蘋果、特斯拉等美股科技股財報及聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，指數下有28,000點與季線支撐，上有29,500點的壓力區。

黎方國態度則最樂觀，認為農曆年前趨勢向上，任何修正都是買點，元月即可望挑戰30,000點大關，下檔則看短多10日線是否跌破。

選股方面，AI、台積電供應鏈鏈仍是核心。黎方國建議關注「2A（AI、Apple）+2T（TSMC、TPU）」，即AI、蘋果折疊機題材，及台積電相關設備與特用化學品、Google TPU概念股。

黃詣庭看好記憶體、PCB、光通訊及低軌衛星，並提醒可中期布局低位階的營建股、具備世足賽題材的製鞋股。

陳奕光則看好國防、記憶體、AI、機器人、原物料、半導體、能源等族群。

台積電 董事長 AI

