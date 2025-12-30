外資買盤持續敲進…台積電股價、市值 雙創新高

外資耶誕長假後陸續歸隊，昨（29）日繼續敲進台積電（2330），帶動台積電股價開高走高，終場收歷史新高價1,530元、漲20元，貢獻加權指數逾160點，扮演推升大盤創高的多頭總司令。統計台積電昨天市值衝上39.67兆元，刷寫新猷，蓄勢叩關40兆元。

台積電昨天股價、市值雙創新高，外資買盤是最大推手，統計外資昨天買超3,091張，連二買，三大法人昨天聯手買超台積電4,378張，籌碼集中度拉升至33.78%。台積電周一ADR早盤小跌0.4%。

法人分析，台積電享有技術領先，「贏者全拿」優勢，大咬AI紅利，今年營收創新高無虞，2026年成長動能延續，加上公司屢屢拉高季配息金額，成為市場資金青睞的原因。

就基本面來看，台積電先前預估，本季美元營收322億美元至334億美元，中間值季減1%、約328億美元，財測高標仍有機會創高，較第3季331億美元季增。在美元兌新台幣30.6基礎上，毛利率估介於59%至61%，營益率49%至51%。

台積電今年10月、11月累計營收7,110.87億元，法人推估，換算已達本季美元財測約近七成，看好本季美元財測將順利達標，甚至有機會優於預期，若以新台幣計價，單季營收有望首度突破兆元大關。台積電預定2026年元月15日召開實體法說會，公布2025年第4季財報及2026年首季業績展望。

在先進製程產能吃緊、3奈米以下製程傳漲價的利多激勵下，台積電昨日帶領AI概念股向前衝，市場更傳出台積電已與主要客戶溝通，不但從2026年至2029年連續四年調升先進製程報價，新報價更從明年元旦起生效。

法人認為，由於AI軍備競賽持續，相關需求依然強勁，台積電明年首季美元營收可望淡季不淡，最樂觀情況力拚季成長，有望挑戰歷年最旺第1季，全年營收將再創歷史新高。

此外，台積電季配息穩步拉升，法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，預估隨營收獲利提升，2025年至2026年現金股息分別為20元至24元起跳。台積電先前拍板2025年第1季季配息5元，第2季續配息5元，第3季拉升至6元，換算2025年全年現金股息至少為22元，至於2026年可望如預期自24元起跳，甚至隨現金流仍充沛，可望再調高。