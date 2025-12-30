京元電目標價 喊到400元
外資Aletheia資本在最新發布的個股報告中，將半導體測試大廠京元電子（2449）譽為「無人能敵的王者」，強調其在高功率燒錄測試技術上的絕對領導地位，並將其目標價由300元大升至400元，潛在股價上漲空間逾六成。
⭐2025總回顧
Aletheia資本指出，京元電所以能從競爭對手中脫穎而出，關鍵在於其具備處理下一代AI GPU及ASIC所需的高功率燒錄測試能力。隨著晶片功耗不斷攀升，京元電已通過3kW至5kW的燒錄測試認證，且8kW的技術研發已接近完成。
相較之下，多數競爭對手仍在2kW以下。這項技術差距使京元電與頂尖AI客戶如輝達、博通的合作關係更為穩固。
