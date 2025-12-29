台積電股價創新高 法人：2026年成長動能不只AI

台股29日在AI權值股台積電（2330）、鴻海（2317）等領軍帶動下，指數再創歷史新高。其中台積電由於受到三大法人及市場主力等買盤齊步點火，股價開高收最高1,530元，改寫歷史新猷，躍居市場熱議焦點。

由於市場普遍對於2026年半導體產業正向樂觀，特別是在AI需求持續暢旺的帶動下，台積電將成為最大受惠者，因此不論內外資都對該公司抱持積極的看法，包括Aletheia資本等目標價都超過2,000元水準。

不過事實上，本土法人指出，與2023-2025年的成長因素不同，AI將不再是明年台積電唯一的成長動能，非AI應用在2奈米製程的導入亦將顯著成長，使得2026年年底2奈米製程產能將倍增至8-10萬片，成為推升營運成長的新關鍵。

法人表示，雖然AI仍是帶動明年台積電營運成長的主旋律，不過在智慧機領域，由於高通與聯發科（2454）在旗艦機款採用2奈米製程，為首次與蘋果同步採用最先進節點，價格並將上調15%-20%，使得在非AI領域的半導體需求溫和復甦下，成為帶動台積電營運成長的助力之一。

鴻海方面，法人表示，2026年台灣下游組裝廠、品牌廠、零組件廠成長動能在於高單價 AI 伺服器出貨，將顯著貢獻高產值。而鴻海為GB系列、VR系列AI伺服器機櫃主要供應商，有利優先取得未來更多供應AI基礎建設的商機。

內外資對於鴻海幾乎一面倒看好，均給予「買進」或「優於大盤」的正向評級，目標價則以高盛證券的400元最高，特別是日前鴻華先進收購納智捷全數股權後，高盛認為將有助鴻海由代工延伸至品牌銷售端，具高度戰略意義。