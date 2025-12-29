快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

台積電股價創新高 法人：2026年成長動能不只AI

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
市場普遍對於2026年半導體產業正向樂觀，特別是在AI需求持續暢旺的帶動下，台積電將成為最大受惠者。本報資料照片
市場普遍對於2026年半導體產業正向樂觀，特別是在AI需求持續暢旺的帶動下，台積電將成為最大受惠者。本報資料照片

台股29日在AI權值股台積電（2330）、鴻海（2317）等領軍帶動下，指數再創歷史新高。其中台積電由於受到三大法人及市場主力等買盤齊步點火，股價開高收最高1,530元，改寫歷史新猷，躍居市場熱議焦點。

⭐2025總回顧

由於市場普遍對於2026年半導體產業正向樂觀，特別是在AI需求持續暢旺的帶動下，台積電將成為最大受惠者，因此不論內外資都對該公司抱持積極的看法，包括Aletheia資本等目標價都超過2,000元水準。

不過事實上，本土法人指出，與2023-2025年的成長因素不同，AI將不再是明年台積電唯一的成長動能，非AI應用在2奈米製程的導入亦將顯著成長，使得2026年年底2奈米製程產能將倍增至8-10萬片，成為推升營運成長的新關鍵。

法人表示，雖然AI仍是帶動明年台積電營運成長的主旋律，不過在智慧機領域，由於高通與聯發科（2454）在旗艦機款採用2奈米製程，為首次與蘋果同步採用最先進節點，價格並將上調15%-20%，使得在非AI領域的半導體需求溫和復甦下，成為帶動台積電營運成長的助力之一。

鴻海方面，法人表示，2026年台灣下游組裝廠、品牌廠、零組件廠成長動能在於高單價 AI 伺服器出貨，將顯著貢獻高產值。而鴻海為GB系列、VR系列AI伺服器機櫃主要供應商，有利優先取得未來更多供應AI基礎建設的商機。

內外資對於鴻海幾乎一面倒看好，均給予「買進」或「優於大盤」的正向評級，目標價則以高盛證券的400元最高，特別是日前鴻華先進收購納智捷全數股權後，高盛認為將有助鴻海由代工延伸至品牌銷售端，具高度戰略意義。

台積電 AI 鴻海 半導體 伺服器

延伸閱讀

台積電利多開始發酵了？股價衝1530元天價 市值39.67兆

三大法人續買超148億元！台積電牽手「三路人馬」助陣台股創高

第10屆台積電青年築夢計畫獲獎團隊今公布 鼓勵青年自我探索實踐

台股再創歷史新高 收28,810點、上漲254點 台積電漲20元同創新高

相關新聞

聖誕假期美股創高 新興亞股買盤回神、台股周漲3.1%居冠

上周美股適逢聖誕假期，交投趨於清淡，不過道瓊及標普500指數，在強勁的經濟數據激勵下持續創高。中國信託投信表示，美股創高...

安聯投信：台股明年整體企業獲利估成長21% 動能預期超越今年

根據安聯投信台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長21%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維...

台股封關前創高！北富銀總座郭倍廷：台股榮景起碼再走2、3年

台股封關前創高，台北富邦銀行總經理郭倍廷29日指出，台股今年表現強勁主要來自AI相關供應鏈蓬勃發展，並看好AI應用熱潮將...

台積電股價創新高 法人：2026年成長動能不只AI

台股29日在AI權值股台積電（2330）、鴻海（2317）等領軍帶動下，指數再創歷史新高。其中台積電由於受到三大法人及市...

美國Q3 GDP創兩年最快成長 風險債走強、新興債利基浮現

美國第3季GDP創兩年來最快成長紀錄，主要受惠於消費者和企業支出強勁以及貿易政策趨於穩定所致。在經濟數據優於預期挹注下，...

兩樣情！上周外資買賣超前三名全是金融股 賣超冠軍慘遭提款逾41萬張

臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超190.62億元，買超第一金（2892）23.91萬張最多，另賣超台新新光金（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。