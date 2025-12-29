快訊

美國Q3 GDP創兩年最快成長 風險債走強、新興債利基浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國第3季GDP創兩年來最快成長紀錄，主要受惠於消費者和企業支出強勁以及貿易政策趨於穩定所致。路透
美國第3季GDP創兩年來最快成長紀錄，主要受惠於消費者和企業支出強勁以及貿易政策趨於穩定所致。路透

美國第3季GDP創兩年來最快成長紀錄，主要受惠於消費者和企業支出強勁以及貿易政策趨於穩定所致。在經濟數據優於預期挹注下，風險債走強；其中，美股反彈，可轉債上漲1.99%，今年以來上漲19.8%；公債殖利率則是接近持平，投資等級債以小幅收漲。

⭐2025總回顧

針對近期債市，安聯投信表示，美國第3季經濟創兩年來最快成長，2026年貨幣寬鬆預期略降；另一方面，美國財政部長貝森特近日亦暗示聯準會通膨目標導向制可能需要調整，也引發市場關注。風險性資產因聖誕行情回溫，其他債券則相對交投清淡。其中非投資級債與新興市場主權債表現較強，通膨連結債與政府債表現相對弱勢。

隨著最新數據顯示通膨年增率創下自2021年初以來最慢增速，殖利率與風險溢價同步下滑。殖利率下降與利差收斂，帶動非投資級債出現反彈。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，回顧今年來可轉債表現亮眼，受惠於市場輪動、新發債及投資題材帶動，年初至今漲幅領先，相對標普500上漲參與率達105%；非投資等級債主要表現來自利息收入。展望後市，有鑑於企業營運展望相繼上修、挹注股東權益報酬率；面對成長又波動的市場，仍建議以美股、可轉債、非投資等級債的均衡配置，透過分散投資組合、及多重收益來源掌握長期投資機會。

新興市場債方面，安聯新興債券收益組合基經理人劉珉睿表示，策略上建議核心配置以美元計價債券為主，信用利差雖然窄，但高債息將提供適當保護性，且目前新興市場主權違約率仍是低於長期平均。

劉珉睿表示，衛星配置則以當地貨幣計價債券及前緣市場債券為兩大主軸。其一是當地貨幣計價債券，主要受惠於美元走弱及新興國家央行降息，具匯兌與價差潛力；其二是前緣市場債券，其機會在於景氣衰退不在預期內，加上世界銀行、國際貨幣組織等機構，持續資助前緣國家，將有利信用利差持續縮窄。

新興市場 債券 通膨 殖利率

